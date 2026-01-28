HABER

Kutsal topraklarda hayatını kaybetti

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi doğumlu, İstanbul’da yaşamını sürdüren Ahmet Saltan, Umre ibadetini yerine getirdiği sırada kutsal topraklarda vefat etti.

Kutsal topraklarda hayatını kaybetti

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde doğan ve uzun yıllardır İstanbul’da yaşayan Ahmet Saltan’dan acı haber Umre ziyareti sırasında geldi. Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getirdiği sırada Saltan rahatsızlandı. Hemen hastaneye kaldırılan Ahmet Saltan’dan doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Saltan’ın vefat haberi, başta ailesi olmak üzere memleketi Karahisar Mahallesi’nde ve İstanbul’daki yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Saltan’ın cenazesinin ailesi tarafından Türkiye’ye getirileceği öğrenilirken, defin tarihi ve cenaze namazının kılınacağı yerle ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ailenin, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze programını netleştirmesi bekleniyor.Kaynak: İHA

