Kuveyt'in başkenti neresi? Kuveyt'in başkenti hakkında bilgiler

Kuveyt, Ortadoğu'nun son dönemde en çok zenginleşen ve gelişen ülkelerinden bir olarak öne çıkar. Ülke nüfusu 2,9 milyon kişiden oluşup köklü bir tarihin mirasçısıdır. Coğrafi olarak yer altında bulunan petrol yatakları sayesinde oldukça avantajlı bir konumdadır denebilir. Ülkenin petrolden elde ettiği gelirler sayesinde oldukça zengin olduğu bilinmektedir. Petrol rezervlerinin oranı göz önüne alındığında dünyada beşinci sırada yer alır.

Kuveyt’in başkenti neresi?

Kuveyt’in başkenti neresi sorusuna yanıt olarak "aynı ismi taşıyan Kuveyt şehridir" yanıtı verilir. Kuveyt şehri, Orta Doğu’daki en gelişmiş ekonomilerden birine sahip Kuveyt Devleti’nin başkentidir. Şehrin nüfusu 2.1 milyon olarak bilinirken ülkenin siyasi, kültürel ve ekonomik merkezi olarak öne çıkar

Kuveyt, dünya standartlarında bir şehir olarak tanınır. Şehirdeki ithalat, ihracat ve ulaşım faaliyetleri Kuveyt Uluslararası Havalimanı, Mina Al Shuwaik Limanı ve Mina Al Ahmadi Limanı üzerinden gerçekleştirilir. Kuveyt şehri Basra Körfezi’nin kıyısında konumlanmıştır. Şehirdeki yerleşim yerlerinin büyük bir bölümü kıyı bölgelerde toplanmıştır. Kuveyt düz bir arazi üzerinde bulunduğundan sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. Kuveyt şehri 9 tane adadan meydana gelmektedir.

Kuveyt'e nasıl gidilir?

Ülkemizden Kuveyt şehrine gitmek isteyenler için haftanın her günü karşılıklı olarak İstanbul-Kuveyt seferleri yapılmaktadır. İstanbul-Kuveyt uçuşları yaklaşık 3 saat 30 dakika sürer. Kuveyt’teki yaz aylarında sıcaklık ortalaması 44- 46°C değerlerinde seyreder. Bu nedenle Kuveyt’i ziyaret etmek isteyenler kasım ve nisan ayları arasında sıcakların 18º C’ye düştüğü dönemde buraya gelmelidir.

Kuveyt'te gezilecek yerler

Kuveyt şehrinde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Tarık Recep İslam Sanatları Müzesi

Bu müze tarihin izlerini taşıyan yaklaşık 30.000 esere ev sahipliği yapar. Tarık Said Recep, Kuveyt ülkesinden sanat tarihi ve arkeoloji eğitimi almak için yurt dışına giden ilk öğrencidir. Müze iki bölümden oluşur: A Bölgesi, kaligrafi, hat sanatı, minyatür, seramik, metal işçiliği, cam süslemeleri ve değerli taşların sergilendiği alandır. B Bölgesi ise İslamiyet’in son 250 yılını temsil eden kostüm, kumaş, mücevher ve müzik enstrümanlarına ev sahipliği yapar.

Kuveyt Bilim Merkezi

Kuveyt Bilim Merkezi Salmiya’da konumlanmaktadır. Körfez’de eğitim merkezi olarak hizmet vermektedir. Kısaca KSC ismi ile anılan bu merkez 80.000 metrekarelik büyük bir alan üzerinde yer alır. Merkezde Orta Doğu bölgesinin en büyük akvaryumu da bulunmaktadır. Burada 100’den fazla canlı yaşamını sürdürmektedir.

Mescid-i Kabir (Büyük Camii)

Kuveyt’in en büyük camisi olarak dikkat çekmektedir. Camii toplamda 45.000 metrekare genişliğinde bir alana sahiptir. Caminin sahını 72 metre genişliğinde olup aynı anda 10.000 kişi namaz kılabilmektedir. Caminin üst bölümünde kadınlar için ayrılmış 950 kişilik özel bir alan yer alır. Caminin yapımına 1979 senesinde başlanmış ve 1986 yılında bitirilmiştir.

Kuveyt'te şehir içi ulaşım

Şehirde Kuwait Public Transport Company (KPTC), bölgeler ve banliyöler arası ulaşım hizmeti verir. Özel bir otobüs filosu olmasıyla bilinirken aynı zamanda dakikliği ile ünlüdür. Ulaşımda esnek bir fiyat tarifesi sunar. Abonelik yaptıran kişiler ise %50’ye varan indirimlerden faydalanabilir. KPTC, şehirlerarası ulaşım hizmetini sağlar. Buradan Mekke’ye Umre seferleri de gerçekleştirilir. Bunun haricinde şehirde raylı sistem bulunmaz. Son dönemde ise hala bunun için çalışmalar devam etmektedir.

Kuveyt'te ne yenir?

Kuveyt oldukça geniş bir mutfak kültürüne sahiptir. Bu mutfak kültüründe et ürünleri ve pilav ön planda bulunan gıdalardır. Uzun seneler boyunca Hint tüccarlarıyla ticaret yaptıkları için ürün karşılığında pirinç almışlardır. Ülkeye pirincin gelmesinin hikayesi böyle olsa da tek başına pilav tüketmezler. Pilavın yanında mutlaka et ürünü olmalıdır.

Kuveyt üç tarafı denizle çevrili olan bir ülke olduğundan deniz ürünleri de sıklıkla tüketilir. Kuveyt mutfak kültüründe sıkça tüketilen balıklar; Gugurfan, Shehen, Wahar, Chanad, Beyah ve Zubadi’dir. Balıklar genellikle kömürde, buharda, tavada ve fırında pişirilir.

Şehirde kahvaltıda ekmek, peynir, zeytin, yumurta tercih edilir. Bununla beraber kızarmış et de masada yer alabilir. Ülkemizde olduğu gibi burada da sabah kahvaltılarında çay tercih edilir. Kuveyt mutfağındaki tatlılar ise çoğunlukla hamur işidir. Bu tatlılarda hurma ve gül suyu yoğunlukla kullanılır.

Kuveyt kültüründe kahve tüketiminin önemli bir yeri vardır. Diğer kahvelerden farklı olarak burada yeşil çekirdekli kahveler pişirilir. Bu nedenle kahvenin rengi de yeşildir.