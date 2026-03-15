Kuveyt’te İtalyan askerlerinin bulunduğu üsse dron saldırısı

İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Kuveyt’te İtalyan askerlerinin bulunduğu Ali Al Salem Üssü’ne dron saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Kuveyt’te İtalyan askerlerin bulunduğu üsse dron saldırısı düzenlendi. İtalya Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Kuveyt’te İtalyan ve ABD'li askerlerin bulunduğu Ali Al Salem Üssü’ne dron saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Portolano, saldırıda İtalyan Hava Görev Gücü'ne ait bir dronun bulunduğu sığınağın vurulduğunu ifade ederek, dronun imha olduğunu aktardı. Portolano, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

"GÖREV GÜCÜ SON GÜNLERDE ÖNLEYİCİ TEDBİR OLARAK AZALTILDI"

Portolano, "Bölgedeki gelişen güvenlik durumuna yanıt olarak alınan önlemler kapsamında İtalyan Hava Kuvvetleri Görev Gücü son günlerde önleyici tedbir olarak azaltıldı. Üste kalan personel, hayati önem taşıyan faaliyetleri yürütmek üzere görevlendiriliyor" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İtalya Kuveyt İran dron
