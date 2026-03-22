Kuveyt'ten İHA açıklaması! 4'ü imha edildi

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte hava sahasına giren İHA'lar hakkında bilgi verildi. Son 24 saatte Kuveyt hava sahasına giren 7 İHA'dan 4'ünün engellenerek imha edildiği, 3'ünün de "tehdit alanının dışına" düştüğü belirtildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi.

4 BİNİN ÜZERİNDE FÜZE SALDIRISI

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı askeri saldırının ardından İran, 28 Şubat-21 Mart tarihlerinde İsrail dışındaki bazı bölge ülkelerine yönelik 4 bin 509 füze ve İHA saldırısı düzenledi.

Bu saldırılarda en çok hedef alınan BAE'ye 2 bin 104, Kuveyt'e 819, Suudi Arabistan'a 654, Bahreyn'e 385, Katar'a 256, Ürdün'e 281, Umman'a 7 saldırı gerçekleştirildi.

