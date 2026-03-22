Kuveyt'ten İHA açıklaması! 4'ü imha edildi

Kuveyt ordusu, son 24 saatte hava sahasına giren 7 insansız hava aracından (İHA) 4'ünün engellenerek imha edildiğini, 3'ünün de "tehdit alanının dışına" düştüğünü açıkladı.

Kuveyt'ten İHA açıklaması! 4'ü imha edildi

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte hava sahasına giren İHA'lar hakkında bilgi verildi. Son 24 saatte Kuveyt hava sahasına giren 7 İHA'dan 4'ünün engellenerek imha edildiği, 3'ünün de "tehdit alanının dışına" düştüğü belirtildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin İHA'ların imha edilmesi sırasında çıkan sesler olduğu kaydedildi.

4 BİNİN ÜZERİNDE FÜZE SALDIRISI

İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı askeri saldırının ardından İran, 28 Şubat-21 Mart tarihlerinde İsrail dışındaki bazı bölge ülkelerine yönelik 4 bin 509 füze ve İHA saldırısı düzenledi.

Bu saldırılarda en çok hedef alınan BAE'ye 2 bin 104, Kuveyt'e 819, Suudi Arabistan'a 654, Bahreyn'e 385, Katar'a 256, Ürdün'e 281, Umman'a 7 saldırı gerçekleştirildi.
Kaynak: AA

