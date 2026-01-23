HABER

Kuvvetli kar yağışı ülkenin doğusunda ulaşımı felç etti

Geçtiğimiz günden bu yana etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle Güneydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin doğusunda ulaşım neredeyse durma noktasına geldi.

Geçtiğimiz günden itibaren Güneydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin doğusunda etkili olan kuvvetli kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Güneydoğu bölgesinde; Elazığ, Bingöl, Bitlis, Malatya, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin batısı ve Muş’un güney kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
İç Anadolu’nun doğusunda; Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat’ın güneydoğusunda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Sivas’ta kuvvetli kar yağışıyla birlikte etkisi olan tipi, komşu illerle araç ulaşımına izin vermedi.
Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında ise Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneyi, Osmaniye’nin doğusu ve Şanlıurfa da kuvvetli kar yağışından nasibini aldı.
Onlarca karayolu araç ulaşımına kapandı. Araçlarıyla yollarda mahsur kalanlar yurtlarda ve tesislerde misafir edildi. Bölgede kuvvetli kar yağışının gün içerisinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

