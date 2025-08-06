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Kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul ile Bursa arasındaki 4 deniz seferi iptal edildi

BUDO, kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul ile Bursa arasında yapılması planlanan 4 seferin iptal edildiğini duyurdu. Seferler, yolcu güvenliği gerekçesiyle gerçekleştirilemeyecek.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul ile Bursa arasındaki 4 deniz seferi iptal edildi
Mustafa Fidan

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), İstanbul ile Bursa arasında yapılması planlanan bazı seferlerin, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iptallerin yolcu güvenliği açısından alındığı belirtildi.

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BUDO’nun 6 Ağustos 2025 tarihli sefer takvimine göre, günün ilerleyen saatlerinde yapılması planlanan toplam 4 deniz otobüsü seferi iptal edildi. İptal edilen seferler, hem Bursa’nın Mudanya ilçesi ile İstanbul’un Eminönü/Sirkeci iskeleleri arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilecekti.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul ile Bursa arasındaki 4 deniz seferi iptal edildi 1

İPTAL EDİLEN SEFERLER

BUDO’nun duyurusuna göre iptal edilen seferlerin saat ve güzergâh bilgileri şu şekilde:

Saat 17.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Saat 20.15: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Saat 17.45: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Saat 20.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

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Anahtar Kelimeler:
BUDO deniz
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