Kuvvetli yağış geliyor: 12 ili alarma geçirdi, sel ve su baskınına dikkat!

Eylül ayının ortalarından itibaren sonbahar etkisini daha fazla göstermeye başladı. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava, bugün birçok bölgede sağanak yağışlarla kendini gösterecek.

SAĞANAK BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana çevreleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde de yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle 12 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Sarı kod verilen iller şöyle: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla, Uşak ve Kırıkkale.

Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT!

Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi, Muğla ve Antalya'nın batısı ile Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.





ANKARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Başkent Ankara'da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Ankara için sarı kodlu uyarı verildi.

Ankara: 22°C

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YAĞIŞ

İstanbul'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kentte özellikle sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağış görülebilecek.

İstanbul: 25°C

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA'DA DOĞU KESİMLERİ YAĞIŞLI

Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Bursa'da yağışların gün içerisinde etkili olması öngörülürken Çanakkale ve Kırklareli'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Bursa: 26°C, aralıklı sağanak yağışlı

Çanakkale: 27°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

İstanbul: 25°C, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Kırklareli: 27°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Ege Bölgesi'nin güney ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Denizli: 22°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir: 30°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu

Muğla: 22°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Uşak: 20°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Akdeniz Bölgesi'nde Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya'nın batısı ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: 33°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 26°C, batı kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı

Hatay: 31°C, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Isparta: 20°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

İç Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ankara: 22°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir: 20°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Konya: 26°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Nevşehir: 25°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 18°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce: 21°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop: 23°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak: 20°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Amasya: 25°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize: 24°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 21°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 22°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU'DA RÜZGAR KUVVETLENECEK

Doğu Anadolu'nun genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ancak bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek.

Rüzgarın hızının 30-50 kilometre/saat aralığında olması bekleniyor.

Erzurum: 27°C

Kars: 26°C

Malatya: 32°C

Van: 25°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SICAKLIKLAR YÜKSEK

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgede sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor.

Diyarbakır: 35°C

Gaziantep: 33°C

Mardin: 33°C

Şanlıurfa: 35°C

DENİZLERDE FIRTINAMSI RÜZGAR

Denizlerde de hareketli bir gün yaşanacak. Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteorolojik uyarıların bulunduğu bölgelerde vatandaşların özellikle kuvvetli yağış sırasında tedbirli olması, su baskını ve ulaşımda aksama ihtimaline karşı dikkatli davranması önem taşıyor.