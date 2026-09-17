Kuvvetli yağış geliyor: 12 ili alarma geçirdi, sel ve su baskınına dikkat!

Eylül ayının ortalarından itibaren sonbahar etkisini daha fazla göstermeye başladı. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava, bugün birçok bölgede sağanak yağışlarla kendini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana çevreleri ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde de yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklentisi nedeniyle 12 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
Sarı kod verilen iller şöyle: Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Isparta, Muğla, Uşak ve Kırıkkale.
Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi, Muğla ve Antalya'nın batısı ile Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Başkent Ankara'da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Ankara için sarı kodlu uyarı verildi.
Ankara: 22°C
İstanbul'da parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kentte özellikle sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağış görülebilecek.
İstanbul: 25°C
Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Bursa'da yağışların gün içerisinde etkili olması öngörülürken Çanakkale ve Kırklareli'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Bursa: 26°C, aralıklı sağanak yağışlı
Çanakkale: 27°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
İstanbul: 25°C, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli: 27°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Ege Bölgesi'nin güney ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Denizli: 22°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir: 30°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu
Muğla: 22°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Uşak: 20°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi'nde Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Antalya'nın batısı ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: 33°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 26°C, batı kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı
Hatay: 31°C, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta: 20°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle bölgenin batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Ankara: 22°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir: 20°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya: 26°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir: 25°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu: 18°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce: 21°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 23°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 20°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Amasya: 25°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 24°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 21°C, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 22°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu'nun genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ancak bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar esecek.
Rüzgarın hızının 30-50 kilometre/saat aralığında olması bekleniyor.
Erzurum: 27°C
Kars: 26°C
Malatya: 32°C
Van: 25°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgede sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor.
Diyarbakır: 35°C
Gaziantep: 33°C
Mardin: 33°C
Şanlıurfa: 35°C
Denizlerde de hareketli bir gün yaşanacak. Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Meteorolojik uyarıların bulunduğu bölgelerde vatandaşların özellikle kuvvetli yağış sırasında tedbirli olması, su baskını ve ulaşımda aksama ihtimaline karşı dikkatli davranması önem taşıyor.
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