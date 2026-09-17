Son dakika | Hasan Atilla Uğur aranıyor! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 yeni gözaltı

Son dakika haberi: MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sıcak gelişmelerle devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 yeni gözaltı kararı verildi. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile Cezaevinden Sorumlu Savcısı ve Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı İhsan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Kıbrıs'ta olduğu tespit edilen emekli jandarma albayı Hasan Atilla Uğur da gözaltı kararı verilen isimler arasında. Uğur'dan kararın ardından ilk açıklama geldi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA 'KOZİNOĞLU' OPERASYONU

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün sabah 07.00’de İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ DOSYAYA TAKİPSİZLİK VEREN ESKİ BAŞSAVCI GÖZALTINDA

Soruşturmanın en dikkat çekici isimlerinden biri eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. İşgören’in, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren isim olduğu belirtildi. İşgören’in daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği bilgisi de soruşturma dosyasına yansıdı.

OLAY YERİNE GİDEN ESKİ CEZAEVİ SAVCISI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan bir diğer isim ise olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan Necip Doğan oldu. Doğan’ın, Kozinoğlu’nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan savcı olduğu, daha sonra onun da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında, ölümün ardından yürütülen ilk adli süreçte hangi işlemlerin yapıldığı, hangi delillerin toplandığı ve dosyanın nasıl sonuçlandırıldığı yeniden inceleniyor.

KOĞUŞ ARKADAŞLARI DA SORUŞTURMADA

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise Kaşif Kozinoğlu ile aynı cezaevi koğuşunda kalan kişiler oluşturuyor. Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım operasyon kapsamında gözaltına alınırken, diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

HASAN ATİLLA UĞUR KIBRIS’TA

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Atilla Uğur’un Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edildi. Uğur’un yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Jandarmanın eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alınan Ali İşgören, Necip Doğan ve Hasan Ataman Yıldırım’ın adli işlemleri ise devam ediyor.

UĞUR'DAN İLK AÇIKLAMA

Gazeteci Murat Ağırel, Hasan Atilla Uğur'un kendisini aradığını ve “İlk uçakta yer ayarladım, geliyorum” dediğini aktardı.

BAKAN GÜRLEK: "HİÇBİR ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ KARANLIKTA BIRAKMAMAKTA KARARLIYIZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de gelişmenin ardından açıklama yaparak "Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız" mesajı verdi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyanın, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca yeniden incelendiğini belirterek şunları kaydetmişti:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

Gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, biri muhabir, biri kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkça ifadeleri alınan, muhabirin de arasında olduğu 3 şüpheli tutuklanmaları, kameramanın da arasında bulunduğu 3 şüpheli "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak", diğer 3 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, muhabirin de arasında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da arasında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 13 olmuştu.

FETHİ KABİR GERÇEKLEŞTİ

Bu arada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

KURTLAR VADİSİ SENARİSTLERİ İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere çağrılmıştı.

Kaynak: İHA