HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuvvetli yağışlar devam edecek! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı…

Karadeniz’deki şiddetli yağış bölgede sele neden olurken Meteoroloji’den hava durumu ile ilgili yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da sele neden oldu. Dört şehirde dereler taştı, yollar kapandı. Artvin Borçka'da tarihi köprü çöktü. Meteoroloji ve AFAD bölge için yeni uyarıda bulundu. İşte detaylar…

Kuvvetli yağışlar devam edecek! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı…

Hava durumu ile ilgili bir son dakika uyarısı daha geldi. Türkiye'nin güneyinde ekipler orman yangınlarıyla mücadele ederken, kuzeyde ise aşırı yağışlar nedeniyle su baskını ve toprak kayması olayları yaşandı.

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan sağanak Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da hayatı olumsuz etkiledi.

Bu dört şehirde bazı yollar sular altında kaldı, toprak kaymaları yaşandı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılırken, bölgeye yeni bir uyarı daha yapıldı.

KUVVETLİ SAĞANAK BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bölgedeki sağanak yağış, sabaha kadar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Kuvvetli yağışlar devam edecek! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı… 1

Doğu Karadeniz'de sahil hattı boyunca tüm şehirlerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

4 KENTE TURUNCU UYARI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gök gürültülü sağanak nedeniyle bugün öğle saatlerine kadar; Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’de turuncu uyarı verildiğini açıkladı. Bölgede iki gündür devam etmekte olan aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkın meydana geldiği bildirilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.

Kuvvetli yağışlar devam edecek! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı… 2

Başkanlık, turuncu uyarı verilen illerde meydana gelen yerlere; AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri toplamda; 2 bin 614 personel, 984 araç ile müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir.

Kuvvetli yağışlar devam edecek! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı… 3

Vatandaşlarımızın toprak doygunluğu da göz önüne alındığında başta heyelan olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”

Kuvvetli yağışlar devam edecek! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı… 4

Kuvvetli yağışlar devam edecek! Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı: Sel, su baskını, dolu yağışı… 5Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de kurultay öncesi dikkat çeken açıklama! Tekin'den Özel'e yanıtCHP'de kurultay öncesi dikkat çeken açıklama! Tekin'den Özel'e yanıt
AFAD duyurdu! Kütahya'da korkutan depremAFAD duyurdu! Kütahya'da korkutan deprem

Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Karadeniz afad kuvvetli yağış sağanak yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.