HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kuyruk alev alev yandı... Gimhae Havalimanı'nın ortasında yangın paniği! 3 kişi yaralandı

Kuyruk alev alev yandı... Gimhae Havalimanı'nın ortasında yangın paniği! 3 kişi yaralandı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.01.2025 18:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore’nin Busan şehrindeki Gimhae Havalimanı’nda kalkış öncesi Air Busan'un kuyruk kısmı alev aldı. Uçağın içindeki 169 yolcu ve 7 personel tahliye edildi. İtfaiye yetkilileri, tahliye sırasında 3 kişinin yaralandığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Uçakta yapılan aramalar devam ediyor.

Kuyruk alev alev yandı... Gimhae Havalimanı'nın ortasında yangın paniği! 3 kişi yaralandı

Güney Kore'nin güneydoğusunda yer alan Busan'daki havalimanında bulunan bir yolcu uçağının alev alması nedeniyle yapılan tahliye çalışmaları sırasında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekran görüntüsü 2025-01-28 182913

KUYRUK KISMINDA YANGIN ÇIKTI

Yonhap'ın haberine göre, Gimhae Havalimanı'ndan Hong Kong'a gidecek olan "Air Busan" uçağının kalkış öncesinde kuyruk kısmında yangın çıktı.

İtfaiye yetkilileri, yangın nedeniyle uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 personelin, şişme kaydırakla tahliye edildiğini bildirdi.

Ekran görüntüsü 2025-01-28 182933

3 KİŞİ YARALANDI

Tahliye esnasında 3 kişinin hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığını belirten yetkililer, 176 kişinin tahliye edildiğine inandıklarını ancak her ihtimale karşı uçak içinde aramayı sürdürdüklerini kaydetti.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Güney Kore uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.