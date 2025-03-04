Kuyruk yağı kreminin birçok faydası vardır. Evde kuyruk yağı kremi yapmak için ise önce kuyruk yağı temin etmek lazımdır. Kuyruk yağı yapımına temin edilen kuyruk yağı düşük ısıda eritilerek başlanır.

Kuyruk yağı kremi nasıl yapılır?

Kuyruk yağı kremi yapmak için ilk adım kuyruk yağını küçük parçalara ayırmaktır. Bu adımdan sonra kuyruk yağı yapımı şöyle devam eder:

Küçük parçalara ayrılan kuyruk yağı kısık ateşte eritilir.

Yağ tamamen sıvı hale geldikten sonra tortular süzgeç yardımıyla alınır.

Bu aşamada istenirse içine doğal yağlar konulabilir. Badem yağı, zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı gibi yağlar kullanılabilir. Böylelikle kremin yapısı yumuşar ve cilde daha kolay emilir.

Erimiş kuyruk yağı karışımına tercih edilirse birkaç damla esansiyel yağ da (Lavanta yağı, kekik yağı veya nane yağı gibi) eklenir. Böylece daha hoş bir kokusu olur.

Hazırlanan karışım cam bir kavanoza dökülür ve oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.

Krem katılaştıktan sonra kuru cilt bölgelerine nemlendirici olarak uygulanabilir.

Evde kuyruk yağı kremi nasıl yapılır?

Evde kuyruk yağı kremi yapımı da yukarıda anlattığımız kuyruk yağı kremi yapımıyla aynıdır. Buna göre evde kuyruk yağı kremi yapımı için: