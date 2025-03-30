HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kuyucak jandarmasından 'şekerli' bayram denetimi

Kuyucak jandarmasından 'şekerli' bayram denetimi

30.03.2025 17:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde sahaya inen jandarma ekipleri, hem sürücüleri denetledi hem de şeker dağıtarak bayramlarını kutladı.

Kuyucak jandarmasından 'şekerli' bayram denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik güvenliğinin sağlanması hedefiyle gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde trafik tedbirleri üst düzeye çıkarılırken, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çobanisa Mahallesi ve komutanlık binası önünde yol kontrolü gerçekleştirdi. "Bir Kural Bir Hayat, Yolun Sonu Bayram Olsun" mottosuyla yapılan denetimlerde sürücülere aşırı hız yapmamaları, emniyet kemerlerini takmaları, uykusuz ve yorgun araç kullanılmamaları, her 2 saatte bir mola verilmesi hususlarında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sürücü ve yolculara trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekilirken, 50 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı. Vatandaşların bayramlarını da kutlayan jandarma ekipleri, ayrıca şeker ikram etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Bursa'da dolu etkili oldu! Sürücüler zor anlar yaşadıBursa'da dolu etkili oldu! Sürücüler zor anlar yaşadı
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye’de kararlıyız'Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye’de kararlıyız'
Anahtar Kelimeler:
Aydın jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

Putin, Trump'ı sinirlendirdi! ABD Başkanı'ndan yeni tehdit geldi

Putin, Trump'ı sinirlendirdi! ABD Başkanı'ndan yeni tehdit geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.