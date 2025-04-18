Kuyucak’ta şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışma başlattı. Temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kuyucak Yöre Mahallesi’nde satan K.Ş. isimli şüpheli şahıs yapılan takip esnasında araçta bulunan uyuşturucu maddeleri yola fırlattığı tespit edildi. Şüphelinin aracında, ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 15 Gram esrar, 4 Gram metamfetamin, 1 Adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahsa Trafik Jandarması tarafından 63 bin 610 TL trafik idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre el konuldu. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır