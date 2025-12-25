HABER

Kuyumcu vurgunu: 'Emanet' adı altında altınları toplayıp ortadan kayboldu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yıllardır kuyumculuk yapan bir şahıs, iddiaya göre mahalle sakinlerinden 'emanet' adı altında topladığı yüklü miktarda altınla ortadan kayboldu. Şikayet üzerine kuyumcu sahibi polis ekiplerince gözaltına alınırken, mağdur sayısının ve vurgunun miktarının artabileceği belirtiliyor.

Bir kuyumcu vurgunu daha yaşandı. İstanbul Sultangazi ilçesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Atilla K., iddiaya göre vatandaşların yatırım amacıyla kendisine bıraktığı emanet altınları ve bir süre önce üzerine kayıtlı taşınmazları elden çıkarak kayıplara karıştı.

ONLARCA MAĞDUR DÜKKAN ÖNÜNE GELDİ

Pazartesi günü dükkanın açılmaması ve telefonların cevapsız kalması üzerine dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, emniyete giderek şikayette bulundu.

Dükkan önüne gelen onlarca mağdur, birikimlerinin çalındığını öğrenince büyük şok yaşadı.

"BENİM ÇALIŞANIM YOK, OĞLUM HASTA"

Mağdurlar arasında yer alan ve temizlik işçiliği yaparak birikim yaptığını belirten Güldane Yıldız, şöyle dedi:

Ben buraya 12 çeyrek altın ve bir yarım altın verdim. Bana telefon açıp adamın kaçtığını söylediler. Ben de koştum buraya geldim. Bunun sonu ne olacak? Altınlarımı geri versinler. Merdiven silmiştim, temizliğe gitmiştim. Benim çalışanım yok, oğlum hasta. Kiracıyım, 13 bin TL kira veriyorum, böyle olur mu? Sonumuz ne olacak, nereye başvuracağız, nereye gideceğiz?

"'ALTINLARIN BURADA DURUYOR, SAKLIYORUM' DİYORDU"

Ben gelip sorduğumda arada "Abla tamam, altınların burada duruyor, saklıyorum" diyordu. Allah'ım ya Rabbim, ne olacak, biz battık vallahi. Altınları getirip bize verecek, öyle olmaz. Ben fakir bir kadınım, kiracıyım. Merdiven silip evlere temizliğe gittim.

FİRARİ KUYUMCU YAKALANDI

Vatandaşların suç duyurusu üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede Atilla K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Mağdur sayısının ve vurgunun miktarının artabileceği belirtiliyor. Gözaltında bulunan Atilla K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

