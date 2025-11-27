HABER

Kuyumcular birbirine girdi! Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı

Mardin'de öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kuyumcu iki esnaf arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Ortalık savaş alanına dönerken biri ağır 3 kişi yaralandı. Polisler olayları durdurmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Çevrede geniş güvenlikleri önlemleri alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kuyumcu esnaf arasında çıkıp, büyüyen tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'SU'DAN SEBEPLE KAVGA

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, meydanda bulunan iki kuyumcu esnafı arasında iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Kavgada Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken; polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Şirin D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

