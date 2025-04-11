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Kuyuya düsen koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Denizli’nin Çivril İlçesinde 5 metrelik kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kuyuya düsen koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Denizli’nin Çivril İlçesi Bulgurlar Mahallesinde koyun sürüsünü otlatmaya çıkartan çoban koyunlarından birinin üzeri açık olan kuyuya düştüğünü gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gerekli çalışmaların ardından 5 metrelik kuyuya indi. Koyunu güvenli şekilde iple bağlanmasının ardından yukarıya çekilerek kurtarıldı. Bölgeye gelen veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan koyunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmesinin ardından tekrar sürüye katıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli İtfaiye
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