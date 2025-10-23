HABER

Kuzenini taciz eden genci karakolda öldürdü! Konya bu dehşeti konuşuyor

Konya'daki bir polis merkezinde korkunç bir cinayet işlendi. 22 yaşındaki E.K., kuzenini taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan S.B.'yi (18) sırtından bıçakladı. Gözaltında bıçaklanan genç yaşamını yitirirken saldırgan ve babası gözaltına alındı.

Konya'yı sarsan olay gece yarısı sularında Meram ilçesindeki Lalebahçe Polis Merkezi'nde yaşandı. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

KARAKOLDA SIRTINDAN BIÇAKLADI

Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası S.K. ve oğlu E.K., polis merkezine gitti. E.K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı.

Kuzenini taciz eden genci karakolda öldürdü! Konya bu dehşeti konuşuyor 1

GÖZALTINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

Kuzenini taciz eden genci karakolda öldürdü! Konya bu dehşeti konuşuyor 2

SALDIRGAN, BABASIYLA GÖZALTINA ALINDI

E.K. ve babası S.K. de gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

