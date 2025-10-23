Kuzenini taciz eden genci karakolda öldürdü! Konya bu dehşeti konuşuyor

Konya'yı sarsan olay gece yarısı sularında Meram ilçesindeki Lalebahçe Polis Merkezi'nde yaşandı. Serdar B., R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası S.K. ve oğlu E.K., polis merkezine gitti. E.K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı.
Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
E.K. ve babası S.K. de gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
