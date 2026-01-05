HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuzenini tüfekle vurarak öldürdü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir şahıs, kuzenini tüfekle vurarak öldürdü.

Kuzenini tüfekle vurarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Aktaş köyünde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada H.O.A., tarafından ateşlendiği iddia edilen tüfekten çıkan mermiler, H.O.A’nın kuzeni olduğu öğrenilen 43 yaşında Kerim Arslan’a, isabet etti. Ağır yaralanan Kerim Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Arslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuzeni tarafından vurularak ölen Arslan’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Saklandıkları yerde yakalandılarİstanbul'da FETÖ operasyonu! Saklandıkları yerde yakalandılar
Adana’da otoyolda trafik kazası : 1 ölüAdana’da otoyolda trafik kazası : 1 ölü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.