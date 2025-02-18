Dünya’yı sarsacak gerginlik: ABD’ye “Aptal" benzetmesi! Kuzey Kore'den çok sert ifadeler...

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'un Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı sırasında gerçekleştirdiği üçlü görüşme sonrası yayınlanan ortak bildiride, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması yönündeki kararlılıkları yinelediler. Bu bildiri, Kuzey Kore tarafından sert bir şekilde reddedildi.

"MACERACI VE APTALCA EYLEMLER"

Pyongyang yönetimi, ABD ve müttefiklerinin nükleer silahların ortadan kaldırılmasını talep etmesinin, bölgedeki dengeyi sarsacak bir yaklaşım olduğunu savundu. Kuzey Kore, "ABD, Japonya ve Güney Kore’nin Kore Yarımadası ve çevresinde çatışma ihtimalini kışkırtan maceracı ve aptalca eylemlerinden ciddi endişe duyuyoruz. Düşman ülkelerin olası bir provokasyonunun ezici ve kararlı bir tepkiyle karşılaşacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

Kuzey Kore'nin bu tepkisi, ABD'nin Kore Yarımadası’ndaki nükleer sorun konusunda yıllardır benimsediği tutumun, bölgedeki güvenlik dinamiklerini göz ardı ettiğini iddia ediyor. ABD'nin uzun yıllar boyunca Kuzey Kore'nin nükleer gelişimine engel olamayacağını ve bu nedenle Pyongyang’ın kendi savunma gücünü oluşturma yoluna gittiğini savunan Kuzey Kore, nükleer silahlarının barışı koruma ve ülkenin egemenliğini savunma amacına hizmet ettiğini belirtti.

"NÜKLEER GÜCÜ GELİŞTİRME POLİTİKASINA SIKI SIKIYA BAĞLI KALACAK"

Kuzey Kore’nin açıklamasında nükleer silahların sadece saldırganlık amacıyla kullanılmadığı, aynı zamanda ülkenin öz savunma aracı olarak önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Bu bağlamda, ABD'nin nükleer silahlardan arındırma çabalarının, Kuzey Kore'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğine dair derin bir endişe ifade ediliyor.

Pyongyang, "Devlet başkanımız tarafından belirlenen nükleer gücü geliştirme politikasına sıkı sıkıya bağlı kalacak ve tüm siyasi ve askeri araçları kullanarak ABD ve müttefiklerinden gelen tehdit ve şantajları caydıracağız" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore’nin lideri tarafından belirlenen nükleer güç geliştirme politikası, Pyongyang için bir varlık meselesi olarak görülüyor ve bu stratejiye tam bağlılık ifade ediliyor. ABD’nin baskılarının, Kuzey Kore’nin stratejik gücünü daha da geliştireceği ve askeri düzeyde karşılık verilmesi gerektiği düşünülüyor.

ABD VE MÜTTEFİKLERİNİN NÜKLEER POLİTİKALARI VE KUZEY KORE’NİN DURUMU

Kuzey Kore, ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası’ndaki nükleer silahsızlanma taleplerinin, bölgedeki barışı korumak bir yana, aksine yeni bir çatışma ortamı yaratacağını savunuyor. ABD'nin nükleer hedeflerinden hala vazgeçmemesi, Pyongyang'ın bu hedeflere karşı güçlü bir direniş sergilemesine neden oluyor. Kuzey Kore, ABD'nin uluslararası diplomasi aracılığıyla nükleer silahların ortadan kaldırılması hedefine ulaşmasının imkansız olduğunu savunuyor ve bu konuda Washington’a yönelik ağır eleştirilerde bulunuyor.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul Almanya'da yapılan Münih Güvenlik Konferansı marjında üçlü bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrasında yayınlanan ortak bildiride, tarafların Kuzey Kore’nin "nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına" yönelik kararlılığını yinelediği vurgulanmıştı. Bakanların, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programı ve Rusya ile olan askeri işbirliği konusundaki ciddi endişelerini dile getirdiği söylenmişti.

(İHA)