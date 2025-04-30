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Kuzey Kore yine tüm dünyada ses getirdi! Kim Jong-un füzeler ateşlenirken böyle izleyip nükleer talimat verdi…

Kuzey Kore yeni savaş gemisindeki füze ve top sistemlerinin ilk test atışını gerçekleştirdi. Atış anını canlı olarak izleyen Kim Jong-un donanmaya nükleer silahlanma talimatı da verdiği öğrenildi. İşte tüm dünyada ses getiren o anlar…

Kuzey Kore yine tüm dünyada ses getirdi! Kim Jong-un füzeler ateşlenirken böyle izleyip nükleer talimat verdi…

Kuzey Kore yönetimi, geçtiğimiz hafta denize indirdiği 5 bin tonluk yeni savaş gemisinin füze ve top sistemlerinin ilk testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, donanmaya nükleer silahlandırma çalışmalarını hızlandırma talimatı verdi.

Füze denemeleri ve askeri tatbikatları ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore’den düşmanlarına "gözdağı" niteliğinde bir hamle daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta denize indirilen 5 bin tonluk "Choe Hyon" adlı yeni savaş gemisinin füze ve top sistemlerinin ilk kez test edildiği bildirildi. Yapılan test atışlarında geminin süpersonik seyir füzesi, stratejik seyir füzesi, uçaksavar füzesi ve 127 mm’lik otomatik top sistemlerinin başarısının teyit edildiği aktarıldı. Ülke lideri Kim Jong-un’un denemeye bizzat liderlik ettiği vurgulandı.

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KİM’DEN "YÜKSEK TEKNOLOJİ" VURGUSU

"Choe Hyon" adlı yeni savaş gemisinin vurucu gücünün hızlı ve başarılı bir şekilde test edilmesini memnuniyetle karşılayan Kim, süpersonik seyir füzesi, stratejik seyir füzesi ve uçaksavar füzesi gibi güçlü silahların savaş gemilerine entegre edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Kim, üzerinde güçlü bir savunma sistemi olmayan savaş gemilerinin düşmanı caydırmada tek başına yetersiz kalacağına dikkat çekti. Kim, "Güçlü kabiliyetleri temel alan caydırıcı ve saldırgan bir savunma sistemi inşa etmek önemlidir. Yeni nesil yüksek teknoloji ürünü araçları kullanarak savaş gemilerimizin performansını bir üst seviyeye taşımak gemi inşa endüstrimizin önündeki büyük görevlerden biridir" ifadelerini kullandı.

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Kuzey Kore donanmasının nükleer silahlara sahip olmasının gerekli hale geldiğini vurgulayan Kim, "Devletimizin ve denizlerdeki egemenliğinin tehditlere karşı savunulması amacıyla donanmamızın nükleer silahlanmasını hızlandırma zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu. Kim, savaş gemisinin donanmaya teslim edileceğini ve gelecek yılın başlarında hizmete gireceğini söyledi.

Kuzey Kore resmi medyasına göre "Choe Hyon" gemisi, adını "Japon karşıtı devrimci" Choe Hyon'dan alıyor.

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TÖRENLE DENİZE İNDİRİLMİŞTİ

Kuzey Kore, Kore Halk Ordusu’nun 93’üncü kuruluş yıl dönümü olan 25 Nisan'da Choe Hyon adlı 5 bin tonluk yeni savaş gemisini denize indirmişti. Düzenlenen törende konuşan ülke ninlideri Kim Jong-un, yeni geminin düşmanları caydırmada önemli bir rol oynayacağını vurgulamıştı. Kim ayrıca yetkililere "Choe Hyon" sınıfı destroyerler, çeşitli tiplerde askeri gemiler ve nükleer enerjili denizaltıların üretimini sürdürme talimatı vermişti.

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6Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Kim Jong-un füze nükleer
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