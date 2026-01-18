HABER

Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı yaşandı! Arnavutköy Boğazköy İstiklal mevkiinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda servis aracı kayarak yan devrildi. Kazada 11 kişi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza 04.00 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkii Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda 34 LPT 868 plakalı servisin sürücüsü F.S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan ve önce ters dönen servis aracı devrilerek bariyerlere vurdu.

Kuzey Marmara Otoyolu nda can pazarı! Çok sayıda ekip sevk edildi 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası yan dönen servis aracında bulunan özel bir şirkette çalıştıkları öğrenilen 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu nda can pazarı! Çok sayıda ekip sevk edildi 2

11 YARALI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 11 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken kaza yapan servis aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza gece saatlerinde olması sebebiyle trafiğe sebep olmazken polis ekipleri trafik akışının kontrollü bir biçimde sağladı.

Kuzey Marmara Otoyolu nda can pazarı! Çok sayıda ekip sevk edildi 3

Kazada şans eseri ölen ya da ağır yaralanan kimse bulunmazken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu nda can pazarı! Çok sayıda ekip sevk edildi 4

Kuzey Marmara Otoyolu nda can pazarı! Çok sayıda ekip sevk edildi 5


