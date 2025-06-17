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Kuzey Marmara Otoyolu'nda drift kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişindeki bir dinlenme tesisinde otomobilin drift yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda drift kamerada

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Adapazarı Dinlenme Tesisi içinde 15 Haziran Pazar günü bir otomobilin drift yaptığının görüldüğü ve bunun üzerine yapılan kamera incelemelerinde plakasının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca açıklamada sürücüye, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında, dönüş kuralları dışında, bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi ya da benzeri yöntemlerle aracın ani şekilde yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)" fiiline istinaden 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya para cezası
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