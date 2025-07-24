Kuzey Marmara Otoyolu’nda eşya yüklü kamyonet devrildi; 3 şerit kapandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu T-2 Tüneli Ankara istikametinde meydana geldi. Ö.S. yönetimindeki 34 US 5511 plakalı ev eşyası yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle 4 şeritli otoyolun 3 şeridi trafiğe kapandı.
Ulaşım bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu. Sürücüsünün yaralanmadığı kamyonetin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(DHA)
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