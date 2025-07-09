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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde, kontrolden çıkan tırın araziye devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Sancaktepe ilçesi Paşaköy Kavşağı mevkiinde, Edirne istikametinde meydana geldi. 01 AYD 519 plakalı hammadde yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp araziye devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 1

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2

ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARTILAN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu, ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 3

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü ve yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti 2

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

09 Temmuz 2025
09 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Tır kaza kuzey marmara
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