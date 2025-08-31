HABER

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sebze yüklü tır devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Tüneli içerisinde seyir halindeki tır, lastiğinin patlatması sonucu devrildi. Sebze kasaları yola savrulurken, kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sebze yüklü tır devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Edinilen bilgileri göre, kaza Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü yönü Riva Tüneli içerisinde meydana geldi. İ.Ç. idaresindeki 07 BUA 515 plakalı sebze yüklü tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp duvara çarparak devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu nda sebze yüklü tır devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 1

LASTİĞİ PATLAYAN TIR TÜNELDE DEVRİLDİ

Sebzeler yola savrulurken, sürücü hafif şekildi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, ambulans ve otoyol ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu nda sebze yüklü tır devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 2

TRAFİK UZUN SÜRE DURDU

Devrilen tırın 1.5 saatlik çalışmanın ardından kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Tır Kuzey Marmara Otoyolu kaza
