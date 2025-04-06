HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan feci şekilde can vermişlerdi! 3 öğretmen Düzce’de toprağa verildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy gişelerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 öğretmen Düzce’de gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan feci şekilde can vermişlerdi! 3 öğretmen Düzce’de toprağa verildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde geçen cumartesi günü meydana gelen kazada hızla giden 67 SF 722 plakalı otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran AM 1689 HP plakalı TIR'a hızla arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Düzce Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi coğrafya öğretmeni Özgür Yıldız (59) Alaplı İMKB Lisesi yiyecek içecek öğretmeni Vahide Kalyoncu (63) öğretmenlikten emekli Sadi Tanberk (69) ve Ayşen Yıldız Tanberk (73) hayatını kaybetti.

iL5g8EL46BmpkRsY8_syhEud4txBVhcf

Düzceli öğretmen aile için Konuralp Merkez Camii'nde cenaze programı düzenlendi. Özgür Yıldız, Sadi Tanberk, Ayşen Yıldız Tanberk’in Konuralp Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, il protokolü, yaşamını yitiren öğretmenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özgür Yıldız, Sadi Tanberk ve Ayşen Yıldız Tanberk’in cenazeleri gözyaşları içerisinde Konuralp mezarlığına defnedildi. Valide Kalyoncu ise yarın Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)

19706894-1600x900

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'in sözlerine sert yanıtBakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'in sözlerine sert yanıt
Edirne'de 15 yaşındaki kızı bıçakla öldüren zanlı tutuklandıEdirne'de 15 yaşındaki kızı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!

Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!

"Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek çağrı yaptı: "İcazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle"

"Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek çağrı yaptı: "İcazet alıp almadığını gözümüzün içine bakarak söyle"

Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...

Galatasaray'dan sezonun değil yılın bombası! Kevin de Bruyne transferi için adım adım bitişe yaklaşıyorlar...

Çok konuşulacak adaylık senaryosu: "Eğer olmazsa..."

Çok konuşulacak adaylık senaryosu: "Eğer olmazsa..."

CHP'nin PM ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu! 'Berkay Gezgin' sürprizi...

CHP'nin PM ve Yüksek Disiplin Kurulu ön listesi belli oldu! 'Berkay Gezgin' sürprizi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.