KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı! Ek yurt kayıtları ne zaman yapılacak? İşte sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan ek yurt başvuruları için değerlendirme süreci tamamlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı.

13-17 Ekim tarihleri arasında tamamlanan 2025-2026 KYK ek yurt başvurularının ardından gözler sonuç ekranına çevrilmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ek kontenjan yurt başvuru sonuçları açıklandı. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin yurtlarda barınabilmesi için kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

İLK KAYIT ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREKİYOR

Adaylar sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" adlı e-Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Öğrencilerin yurt kayıt işlemleri için 23 Ekim Perşembe günü saat 23.00’e kadar süresi bulunuyor. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

Öğrenciler ilk kayıt ücretini ödedikten sonra e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak yurt kayıt işlemini tamamlamış oluyor.

