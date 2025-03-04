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  4. KYK yurdunda iftar sırası: Öğrencilerin beklediği sıra çok konuşuldu! Video sosyal medyada gündem oldu…

KYK yurdunda iftar sırası: Öğrencilerin beklediği sıra çok konuşuldu! Video sosyal medyada gündem oldu…

04.03.2025 09:28
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Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
04.03.2025 09:28
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KYK yurdunda oruç tutan öğrenciler, iftar sırasına girdikleri anların görüntüleri geniş yankı uyandırdı. Yurtlarda, özellikle iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte uzun kuyruklar oluştu. Öğrencilerin iftar sırası bekleyen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve birbirinden eğlenceli ve dikkat çekici yorumlar yapıldı. Detaylar haberimizde…

KYK yurtlarında her yıl yaşanan iftar sırası, bu Ramazan ayında da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İftar vakti yaklaşırken, yurtlarda uzun kuyruklar oluştu ve öğrenciler, oruçlarını açabilmek için sırada beklerken yapılan paylaşımın hızlı geçmesine rağmen kalabalığın bitmemesi çok konuşuldu.

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ÖĞRENCİLERİN BEKLEDİĞİ UZUN SIRA GÜNDEM OLDU

Birçok kişi, bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Birbirinden renkli yorumlar yaptılar. Hem durumu esprili bir şekilde ele alırken hem de KYK yönetimine yönelik eleştirilerini dile getirdiler. İftar sırasının uzunluğu hakkında çeşitli düşüncelerini sosyal medya üzerinden paylaştılar.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Sosyal medya yorumlarında, öğrenciler sıra beklerken uzun kuyruklar oluşması öne çıktı. Bazı takipçiler, sıradaki öğrencilere yönelik destek mesajları göndererek, "Rabbim sayılarını arttırsın, onlara yar ve yardımcı olsun" diyerek dua etti.

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Bir başka kullanıcı ise, sıranın uzunluğunun iftar saatini geçtiğini belirterek, "En arkadakine sahurda gelir sıra artık" şeklinde esprili bir yorum yaptı.

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Bunun yanı sıra, yurt yönetiminin öğrencilere uzun süre bekletmenin eleştirildiği yorumlar da dikkat çekti. "KYK ayıp etmiş, insanları bekletmemeli, sonuçta her yıl yaşanıyor" diyen bir sosyal medya kullanıcısı, bu tür durumların her yıl yaşandığına dikkat çekti.

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Bazı yorumlar ise sıranın uzunluğuna dair endişelerini dile getirdi, "Bu sıra sahura yetişir mi?"
Bir başka kullanıcı ise, sıranın uzunluğunu göz önünde bulundurarak, "Sahurdan sonra sıradan ayrılmazsak iftara ilk 10'a girilebilir" şeklinde bir yorum yaptı.

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Öğrencilerin bu durum karşısındaki yorumları, sosyal medyada büyük beğeni toplarken, KYK yurtlarındaki iftar sırasının bir kez daha gündeme gelmesine sebep oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç KYK Ramazan iftar ramazan ayı
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