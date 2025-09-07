Labubu nedir? Labubu bebekler neden popüler oldu?

Son dönemlerde özelikle belli bir yaş grubu arasında çok popüler olan, sosyal medya akışlarından eşyalara birçok detayda kendini gösteren bir figür ortaya çıkmıştır. Kimileri için korkutucu görünse de çocukların genel olarak çok sevimli bulduğu ve çantalardan defterlere her yeri figürleri ile süslediği bu oyuncak çok kısa süre içinde dünya genelinde popüler olmayı başarmıştır.

Labubu nedir? Labubu ne anlama gelir? Labubu ne işe yarar?

Bir oyuncak figürü olan Labubu, çok kısa süre içinde çocuklar ve gençler arasında popüler hale gelmiştir. Son zamanlarda her yerde görülmeye başlayan Labubu oyuncaklar sevimli ve şeytani canavarlar olarak da tanımlanmaktadır. Yaramaz bir gülümsemesi, sivri kulakları olan Labubu bebekler genel olarak blind box adı verilen sürpriz kutularda satılmaktadır.

Kutuyu satın alıp açmadan içinden hangi Labubu bebeğinin çıkacağı sürpriz olan ve peluş formda tasarlanan Labubu oyuncaklar çeşitli aksesuarlar ve süsler olarak çantalara ya da çeşitli eşyalara takılırken figür olarak resimleri ise çıkartma formunda her yere yapıştırılabilmektedir.

Labubu bebekler neden popüler oldu?

2015 yılında The Monsters isimli resimli kitap üçlemesi ile beraber oluşturulan Labubu oyuncakları, aslında daima birilerine yardım etmek isteyen ancak sürekli hatalar ve sakarlıklar yaparak asıl yapmak istediğinin tam tersini yapan bir karaktere sahip.

Çok kısa süre içinde bu kadar popüler hale gelmesi Labubu oyuncaklarını yeni bir viral popülerite olarak ortaya çıkartmıştır. Çoğu kişi için başarılı bir reklam pazarlama işi olan bu popülerliğin temeli ise 2019 yılına dayanmaktadır. 2019 yılından bu yana piyasada olan Labubu bebekler 2024 yılında ilk kez Lisa’nın çantasında bir aksesuar olarak kullanılması ile dünya genelinde popüler hale gelmiştir.

Kızların çantalarını, kemerlerini süsleyen Labubu bebekler ve Labubu figürleri, mağazalarda ciddi izdihamlara neden olur hale gelmiştir. Hatta Londra’da bir mağazada sabahın erken saatlerinde Labubu bebekler almak için bekleyen kişilerin izdiham yaratmasının fiziksel satışları bir süreliğine durduğu bilinmektedir. Ayrıca Labubu bebeklerinin satış fiyatının oldukça yüksek bulunmasına rağmen satışlar devam etmektedir.