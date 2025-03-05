Lahana turşusunun faydaları nelerdir? Lahana turşusu neye iyi gelir, kabızlığa iyi gelir mi?

Turşu, meyve ve sebzelerin fermente işlemi sonucunda uzun süre saklanabilen bir besindir. Fermentasyon besinlerin içerisinde bulunan yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. İnsan sağlığına oldukça etkilidir. Turşu sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücudun genel sağlığına oldukça faydalıdır. Ancak turşuda genelde yüksek miktarda tuz kullanılır. Yüksek tuz oranı olması nedeniyle özellikle hipertansiyon ve böbrek hastalıklarının doktor onayı almadan turşu tüketmesi sakıncalıdır.
İnsanların binlerce yıldır tükettiği lahana turşusunun vücuda birçok faydası vardır. Lahana turşusu ferahlatıcılığı ve gevrek yapısı sayesinde sofraların da vazgeçilmez ürünlerinden biridir.
Lahana turşusunun faydaları şöyle sıralanabilir:
Lahana turşusunun faydaları konuşulduğunda, içerdiği probiyotik maddelerin yoğunluğundan dolayı "lahana turşusu kabızlığa iyi gelir mi?" sorusuna yanıt aranır. Yapılan araştırmalara göre lahana turşusu sindirim sorunlarına karşı oldukça etkilidir. Bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ayrıca:
Görüldüğü üzere lahana turşusu hem lezzetlidir hem de içeriğinde bulunan faydalı besin maddeleri sayesinde vücuda birçok katkıda bulunur. Lahana turşusunu az miktarda tüketmekte herhangi bir sakınca görülmez. Ancak aşırı tüketildiğinde mide asidinin artmasına neden olarak reflü gibi mide rahatsızlıklarına yol açabilir.