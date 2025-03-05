Lahana turşusunun faydaları nelerdir? Lahana turşusu neye iyi gelir, kabızlığa iyi gelir mi?

Turşu, meyve ve sebzelerin fermente işlemi sonucunda uzun süre saklanabilen bir besindir. Fermentasyon besinlerin içerisinde bulunan yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlar. İnsan sağlığına oldukça etkilidir. Turşu sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücudun genel sağlığına oldukça faydalıdır. Ancak turşuda genelde yüksek miktarda tuz kullanılır. Yüksek tuz oranı olması nedeniyle özellikle hipertansiyon ve böbrek hastalıklarının doktor onayı almadan turşu tüketmesi sakıncalıdır.

Lahana turşusu neye iyi gelir?

İnsanların binlerce yıldır tükettiği lahana turşusunun vücuda birçok faydası vardır. Lahana turşusu ferahlatıcılığı ve gevrek yapısı sayesinde sofraların da vazgeçilmez ürünlerinden biridir.

Lahana turşusunun faydaları şöyle sıralanabilir:

Lahana turşusunun faydaları konuşulduğunda, içerdiği probiyotik maddelerin yoğunluğundan dolayı "lahana turşusu kabızlığa iyi gelir mi?" sorusuna yanıt aranır. Yapılan araştırmalara göre lahana turşusu sindirim sorunlarına karşı oldukça etkilidir. Bağışıklık sistemini de güçlendirir. Ayrıca:

Lahana turşusunun kanseri önleyici etkisi bulunur.

Hafızayı güçlendirerek beyin işlevlerinin gelişmesine yardımcı olur.

Kalp rahatsızlıkların oluşmasına engel olur.

Vücudun şeker dengesini düzenler.

Lahana ve lahana turşusunun ağrı kesici özelliği bulunur.

Karaciğerde oluşabilecek yağlanmayı önler.

Lahana turşusunun fermantasyonundaki mayalanma sırasında antioksidan özelliği olan fitokimyasallar üretilir ve bunlar detoks işlevi görür. Bu da vücuttaki ödemlerin atılmasına katkı sağlar.

Düşük kalorili ve yüksek lifli bir besin olması nedeniyle uzun süreler tok tutar.

Beyaz lahana turşusu E vitamini açısından son derece zengindir. Bu özelliği sayesinde diş ve cilt sağlığına önemli katkılar sağlar.

Potasyum kaynağıdır.

Flavonoid maddesi içerdiğinden kandaki kolesterol dengesini sağlar.

İçeriğindeki yüksek mineral ve C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir.

Özellikle spor gibi fiziksel aktiviteler sırasında ve kuvvet gerektiren anlarda enerji kaynağıdır. Lahana turşusu suyunun spor sonrasında meydana gelen kas ağrılarını hafiflettiğine yönelik çalışmalar da mevcuttur.

Görüldüğü üzere lahana turşusu hem lezzetlidir hem de içeriğinde bulunan faydalı besin maddeleri sayesinde vücuda birçok katkıda bulunur. Lahana turşusunu az miktarda tüketmekte herhangi bir sakınca görülmez. Ancak aşırı tüketildiğinde mide asidinin artmasına neden olarak reflü gibi mide rahatsızlıklarına yol açabilir.