Laos'ta mağarada 7 kişi mahsur kalmıştı! Operasyon başlatıldı

Laos'un başkenti Viyentiyan'ın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Xaisomboun eyaletinin Longcheng bölgesinde 7 kişi, 19 Mayıs'ta bir mağaraya girdi. Şiddetli yağmur ve ani sel baskınlarının ardından mağaranın çıkışı kapandı ve 7 kişi burada mahsur kaldı. Aralarında Tayland'dan gelen ve 2018'de 2 haftadan uzun süre mağarada mahsur kalan 12 çocuğun kurtarılmasında görev alan ekip üyeleri ile çeşitli ülkelerden dalgıçların da yer aldığı arama kurtarma ekibi, hafta sonu olay yerine ulaştı.

5 KİŞİ KURTARILDI

Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sonucu 5 kişinin sağ kurtarıldığını, 2 kişi için kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA