Laos'un başkenti neresi? Laos'un başkenti hakkında bilgiler

Laos, Güneydoğu Asya bölgesinde bulunan bir devlettir. Ülke Güneydoğu Asya’da önemli bir konumda yer alır ve bölgesel bir ülke olarak dikkat çeker. Ülke Tayland'ın batısında, Kamboçya'nın güneyinde, Vietnam'ın doğusunda, Çin'in kuzeyinde ve Myanmar'ın batısında yer almaktadır. Laos hakkında en merak edilen konulardan biri başkentinin neresi olduğudur.

Laos’un başkenti neresi?

Laos’un başkenti neresi sorusuna yanıt olarak Vientiane yanıtı verilir. Vientiane, ülkenin en büyük şehri ve başkentidir. Asya’daki diğer ülkelerin başkentlerine kıyasla oldukça sakin bir şehir olarak değerlendirilebilir. Şehrin nüfusu yaklaşık 760 bin kişiden oluşmaktadır.

Vientiane 11 ve 12. yüzyıllar arasında Mekong Nehri’nin çevresinde inşa edilmiştir. Vientiane kelimesi Tayland dilinde gelen “Sandalın Şehri” anlamına gelmektedir. Şehir 1893 senesinde Fransız sömürgeliği altına girmiş ve 1949 yılında bağımsızlığının kazanılmasıyla beraber başkent olarak ilan edilmiştir. Vientiane şehrinde konuşulan yaygın dil Lao dili ve kullanılan para birimi ise Laos kipidir.

Vientiane'ye nasıl gidilir?

Vientiane şehrinde nemli tropikal iklim şartları görülür. Şehirde yağmurlu ve kurak sezon olarak iki mevsim döngüsü bulunur. Havası sene boyunca nemlidir. Kasım ve mart aylarında kurak dönem yaşanırken bu aylarda açık bir gökyüzü ve ılık bir hava hakim olur. Sıcaklıklar 20-25 derece civarında seyreder. Yağış dönemi ise nisan ve ekim ayları arasında yaşanır. Bu dönem içerisinde aşırı sıcaklıklar yaşanırken yağmur ve fırtına görmek de mümkündür.

Vientiane'ye nasıl gidilir?

Vientiane şehrinde merkeze 4 km uzaklıkta yer alan uluslararası bir havaalimanı bulunmaktadır. Ülkemizden Vientiane şehrine gitmek isteyenler için herhangi bir direkt uçuş bulunmamaktadır. Buraya ulaşmak için Bangkok, Vietnam, Malezya, Tayland ya da Kore üzerinden aktarmalı uçuşlar yapılması gerekmektedir.

Vientiane'de neler yapılır?

Vientiane şehri Asya kültürünün yakından gözlemlenebileceği bir bölgedir. Şehrin geleneksel atmosferinin yaşandığı en önemli yer Xieng Khuan ismiyle bilinen Buda parkıdır. Bu park Vientiane şehir merkezinin 25 km güneybatısında bulunmaktadır. Parkta pek çok Hindu ve Budist inancına ait heykel mevcuttur. Buda parkı yerel halk için manevi değeri yüksek bir alanken aynı zamanda turistler tarafından da yoğun ilgi görmektedir.

Ziyaretçilerin akın ettiği bir diğer yer ise Lao Ulusal Müzesidir. Müze ülkenin geçmişine dair önemli unsurları barındırır. Geçmişte Fransız kolonileşmesi döneminde yapılan Fransız Valiliği binasına kurulmuştur. Müze’de ülkenin bağımsızlık mücadelesinden kalan unsurlara tanıklık etmek de mümkündür.

Görülmesi gereken bir diğer nokta ise Haw Phra Kaew Tapınağı’dır. Geçmişte yerel halk tarafından ibadethane olarak kullanılan bir yerken günümüzde ise müze olarak işlev görmektedir. Tapınağın içerisinde 200 yıllık bir Buda resmi bulunmaktadır.

Patuxay Anıtı da şehrin önemli simgelerinden bir tanesidir. Şehrin tam merkezinde bulunan anıt bağımsızlık mücadelesinde ölenlerin anısına yapılmıştır. Anıtın iç mekanını gezmek ve şehre yüksekten bir bakış atmak da mümkündür.

Tüm Laos’da görülmesi gereken önemli anıtlardan bir tanesi de Pha That Luang Tapınağı’dır. Tapınak tarihinin 3. yüzyıla kadar dayandığı düşünülmektedir. Tapınağın inşasında kullanılan altın burayı özel kılan detaylardan biridir.

Ülkenin büyük bir bölümünü Budistler oluştururken Vientiane şehrinde iki tane de cami bulunmaktadır. Müslümanlar ülke nüfusunun %0,01’ini oluşturmaktadır. Vientiane şehri Müslümanların yoğunlukta bulunduğu bir yerdir. Bu iki camii de klasik İslam mimarisinin örneklerini yansıtır. Ülkeyi ziyaret eden Müslüman turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen yerler arasındalar.

Laos'ta ne yenir?

Laos ülkesinin mutfağı, sınır komşuları Tayland ve Vietnam’ın kültürlerinden etkilenmiştir. Laos’un temel yemekleri arasında yoğun baharatlı noodle çorbaları, haşlanmış pirinçle servis edilen baharatlı et yemekleri bulunur. Bununla beraber süt ve tropik meyvelerle hazırlanan tatlılar da oldukça popülerdir. Koloni döneminden kalan bir alışkanlık olarak Fransız baget ekmeği ve kruvasan da sıklıkla tüketilir.

Laos mutfağında yaygın olan lezzetler şu şekildedir: çeşitli sebze yemekleri, fasülye, soğan, haşlanmış yumurta ve domuz etiyle hazırlanan noodle çorbası “khao poon”.

Yoğun ve aromatik yapısıyla bir tür yahni olan “or lam” ve haşlanmış lapa pirinç toplarıyla beraber tüketilen papaya salatası denenmesi gereken lezzetler arasında yer alır.