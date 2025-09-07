Laptop klavye ışığı nasıl açılır? Laptop klavye ışığı açma yöntemleri

Bilgisayar başında kalma süresinin artmasıyla kullanıcıların arzuları çeşitleniyor. Klavyelerin önceliği tetikleyici süresi ve kullanım kolaylığı olsa da klavye ışıklandırması da aranan bir yenilik. Klavye ışıklarının birçok fonksiyonu mevcuttur. Öncelikle kullanıcılara karanlık ortamlarda kullanım kolaylığı sunuyor. Çeşitli renklendirmeler ile görsel bir dekorasyona dönüşebiliyor. Ayrıca bazı üst segment ışıklı klavyeler oyun ve medya içerikleriyle eş zamanlı olarak ışıklandırma yapabiliyor. Bu da kullanıcıların tükettiği dijital içeriğe gerçeklik deneyimini arttırmaktadır.

Klavye ışıklandırması nasıl açılır?

Laptoplarda klavye ışıklandırması genellikle Fn tuşuyla kombine edilmiş ikili bir kısayol kombinasyonuyla açılmaktadır. Bu ikincil tuş genellikle F1-F12 tuşları arasında bulunur. Birçok modelde üzerinde ışık, lamba ve ampülü temsil eden simgeler bulunur.

Laptop klavye ışığı açma yöntemleri (Markalara göre)

Dell marka laptoplarda Fn ve F10 kombinasyonu kullanılır.

HP marka laptoplarda Fn ve F4 ya da Fn ve boşluk tuşu kullanılır.

Lenovo marka laptoplarda Fn ve boşluk tuşu kullanılır

Asus marka laptoplarda Fn ve F3/F4 kombinasyonları kullanılır.

Acer marka laptoplarda istisnai modeller hariç Fn ve F9 kombinasyonu kullanılır.

MacBook'larda F5 ve F6 kısayolu kullanılır.

Tüm markalarda kullanılan tuş kombinasyonlarıyla parlaklık azaltılıp arttırılabilir.

Windows ayarları üzerinden klavye ışığını ayarlama

Laptoplarda kısayol tuşu çalışmayabilir. Bu markadan ziyade modelle alakalı olabilir. Windows ayarları üzerinden klavye ışığını ayarlamak için Windows başlangıç ekranından başlat menüsüne girin ve ayarlar kısmını bulun. Cihazlar sekmesinden klavye menüsüne girerek "arka aydınlatmalı klavye" seçeneğinden ayarı kişiselleştirin. Windows'un eski sürümlerinde bu ayar donanıma bağlı olmayabilir.

Üretici yazılımlarıyla klavye ışığı ayarları uygulama

-Bazı Laptop markaları, kullanıcıları için klavye ışığına kişiselleştirme özelliği sunmaktadır. Özel ayarlarla klavye ışığını açıp kapamanın yanı sıra çoklu olarak renklendirebilirsiniz. Parlaklık seviyesini belirlemek de mümkündür. Kullanabileceğiniz bazı marka ve yazılımları şunlardır:

Dell QuickSet/Alienware Command Center

HP OMEN Gaming Hub

Lenovo Vantage

Asus Armoury Crate

MSI Dragon Center

MacBook’larda klavye ışığı

MacBook'larda klavye ışığı F5 ve F6 tuşlarıyla yönetilir. Parlaklık seviyesini ayarlamak mümkündür. Macbook'larınızdan sistem ayaları menüsünden klavye bölümüne geçerek klavye ışığını ortam ışığına göre şekillenmesini sağlayabilirsiniz.

Klavye ışığı açılmıyorsa kontrol etmeniz gerekenler