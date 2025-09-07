HABER

Laptop klavye ışığı nasıl açılır? Laptop klavye ışığı açma yöntemleri

Bilgisayarların iç donanımları kadar dış donanım parçaları da önemlidir. Klavyelerde kullanım kolaylığı ve fonksiyon çeşitliliği aranır. Klavyelerin ışıklı olması da tercih edilen bir özelliktir.

Laptop klavye ışığı nasıl açılır? Laptop klavye ışığı açma yöntemleri
Doğukan Bayrak

Bilgisayar başında kalma süresinin artmasıyla kullanıcıların arzuları çeşitleniyor. Klavyelerin önceliği tetikleyici süresi ve kullanım kolaylığı olsa da klavye ışıklandırması da aranan bir yenilik. Klavye ışıklarının birçok fonksiyonu mevcuttur. Öncelikle kullanıcılara karanlık ortamlarda kullanım kolaylığı sunuyor. Çeşitli renklendirmeler ile görsel bir dekorasyona dönüşebiliyor. Ayrıca bazı üst segment ışıklı klavyeler oyun ve medya içerikleriyle eş zamanlı olarak ışıklandırma yapabiliyor. Bu da kullanıcıların tükettiği dijital içeriğe gerçeklik deneyimini arttırmaktadır.

Klavye ışıklandırması nasıl açılır?

Laptoplarda klavye ışıklandırması genellikle Fn tuşuyla kombine edilmiş ikili bir kısayol kombinasyonuyla açılmaktadır. Bu ikincil tuş genellikle F1-F12 tuşları arasında bulunur. Birçok modelde üzerinde ışık, lamba ve ampülü temsil eden simgeler bulunur.

Laptop klavye ışığı açma yöntemleri (Markalara göre)

  • Dell marka laptoplarda Fn ve F10 kombinasyonu kullanılır.
  • HP marka laptoplarda Fn ve F4 ya da Fn ve boşluk tuşu kullanılır.
  • Lenovo marka laptoplarda Fn ve boşluk tuşu kullanılır
  • Asus marka laptoplarda Fn ve F3/F4 kombinasyonları kullanılır.
  • Acer marka laptoplarda istisnai modeller hariç Fn ve F9 kombinasyonu kullanılır.
  • MacBook'larda F5 ve F6 kısayolu kullanılır.
  • Tüm markalarda kullanılan tuş kombinasyonlarıyla parlaklık azaltılıp arttırılabilir.

Windows ayarları üzerinden klavye ışığını ayarlama

Laptoplarda kısayol tuşu çalışmayabilir. Bu markadan ziyade modelle alakalı olabilir. Windows ayarları üzerinden klavye ışığını ayarlamak için Windows başlangıç ekranından başlat menüsüne girin ve ayarlar kısmını bulun. Cihazlar sekmesinden klavye menüsüne girerek "arka aydınlatmalı klavye" seçeneğinden ayarı kişiselleştirin. Windows'un eski sürümlerinde bu ayar donanıma bağlı olmayabilir.

Üretici yazılımlarıyla klavye ışığı ayarları uygulama

-Bazı Laptop markaları, kullanıcıları için klavye ışığına kişiselleştirme özelliği sunmaktadır. Özel ayarlarla klavye ışığını açıp kapamanın yanı sıra çoklu olarak renklendirebilirsiniz. Parlaklık seviyesini belirlemek de mümkündür. Kullanabileceğiniz bazı marka ve yazılımları şunlardır:

  • Dell QuickSet/Alienware Command Center
  • HP OMEN Gaming Hub
  • Lenovo Vantage
  • Asus Armoury Crate
  • MSI Dragon Center

MacBook’larda klavye ışığı

MacBook'larda klavye ışığı F5 ve F6 tuşlarıyla yönetilir. Parlaklık seviyesini ayarlamak mümkündür. Macbook'larınızdan sistem ayaları menüsünden klavye bölümüne geçerek klavye ışığını ortam ışığına göre şekillenmesini sağlayabilirsiniz.

Klavye ışığı açılmıyorsa kontrol etmeniz gerekenler

  • Klavye ışığı tüm laptop modellerinde mevcut değildir. Aynı markanın farklı modellerinde de bu ayar olmayabilir. Kullanım amacına göre tasarlanmış cihazlarda modelin yeni olmasına rağmen bulunmayabilir. Örneğin iş yazılımlarına uygun modellerde tercih edilmeyebilir.
  • BIOS ayarları üzerinden klavye ışığı devre dışı kalmış olabilir. Ayarları kontrol etmeyi unutmayın.
  • Hem cihazınızın hem de sürücünün güncel olması gerekir. Güncel olmayan cihaz ve donanımlarda yazılımsal hatalar meydana gelebilir.
  • Fabrikasyon ve donanımsal hatalar olabilir. Cihazınızı teknik servise gösterebilirsiniz. Cihazın darbe almadığından emin olmalısınız. Kullanıcı hatalı durumlar garanti dışı kapsamında değerlendirilebilir.
