Laricani’den İslam ülkelerine: "İİT toplantılarının sonuçsuz kalması Siyonist rejimin lehinedir"

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Danışmanı Ali Laricani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyelerine dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslam devletlerine uyarı" başlığıyla yaptığı açıklamada, İİT toplantılarının verimsiz sonuçlandığını öne sürerek, bu durumun İsrail’in çıkarına olduğunu söyledi. Laricani, "İİT toplantılarının sonuçsuz konuşmalarla geçmesi, aslında Siyonist rejim lehine yeni bir saldırı emri çıkartmaktan farksız" dedi.

ORTAK OPERASYON MERKEZİ ÇAĞRISI

Laricani, İslam ülkelerinin en azından "Ortak operasyon merkezi" kurması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece bu karar bile bu rejimin efendilerini fazlasıyla endişelendirecek ve onları, küresel barışın tesisi ve Nobel ödülü bahanesiyle Siyonist rejime verdikleri emirleri aceleyle değiştirmeye zorlayacaktır. Filistinli aç ve mazlum Müslümanlar için hiçbir şey yapmadınız, bari kendi yok oluşunuzu önlemek için küçük de olsa bir karar alın" ifadelerini kullandı.

(İHA)

