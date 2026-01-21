HABER

Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya’da lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Kuzey Kuşak Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Arslan (25) idaresindeki otomobil seyir halindeyken ilk belirlemelere göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 50 metre savrulan araç hurdaya dönerken sürücü ile birlikte S.S. ve S.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan sürücü Enes Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken yaralı olan anne ve babasının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

