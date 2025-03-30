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Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

kadir.gunduz kadir.gunduz
30.03.2025 15:39
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Adıyaman’da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Serdar T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin, Adıyaman-Kahta karayolu Beşpınar mevkiinde lastiği patladı. Patlayan lastikten dolayı kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serdar T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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