Leman'a karikatür soruşturması! 4 kişi tutuklandı

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
02.07.2025 16:39
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Ayrıntılar birazdan...Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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