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Leman'a karikatür soruşturması! 4 kişi tutuklandı

Leman Dergisi'nde yer alan Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Leman'a karikatür soruşturması! 4 kişi tutuklandı

Ayrıntılar birazdan...Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Leman
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