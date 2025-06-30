Leman'dan tepki çeken karikatür! Bakan Tunç: "Soruşturma başlatıldı"

Leman Dergisi'nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve Hz. Musa'yı resmettiği karikatür tepkilere yol açtı. Sosyal medyada kullanıcılar "LEMAN dergisi alenen Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) hakaret etmiştir! Bu rezalet asla ifade özgürlüğü olamaz!" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN TUNÇ: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz konusu karikatür ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç şunları ifade etti:

"İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez.

Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz.

Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.

Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."