Leman dergisi soruşturmasında iddianame hazırlandı!
Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 6 dergi çalışanının 4 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.
04.09.2025 17:53
4.5 YIL HAPİS İSTEMİ
6 dergi çalışanının 4 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
