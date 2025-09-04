HABER

Leman dergisi soruşturmasında iddianame hazırlandı!

Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. 6 dergi çalışanının 4 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

Leman dergisinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

4.5 YIL HAPİS İSTEMİ

6 dergi çalışanının 4 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

