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Lenf kanseriyle 3 yıldır mücadele eden gence destek verdi... Kendisi de üç kez kanseri yenmiş: "Yeniden doğmak adına pasta kestik"

24.03.2025 11:27
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Üç yıldır lenfoma ile mücadele eden 15 yaşındaki Hikmet Üzer, sağlığına kavuşmak için Antalya’daki özel bir hastanede kök hücre nakli olmaya hazırlanırken, ona moral verecek bir sürprizle karşılaştı. Daha önce rahim, meme ve lenf kanserlerini üç kez yenerek kanser hastalarına gönüllü annelik yapan iki çocuk annesi Çiçek Akçay, Hikmet için özel bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Lenf kanseriyle 3 yıldır mücadele eden gence destek verdi... Kendisi de üç kez kanseri yenmiş: "Yeniden doğmak adına pasta kestik"

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve 3 yıl önce lenfoma (lenf kanseri) olduğunu öğrenen 15 yaşındaki Manavgat Evliya Çelebi Turizm Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Aşçılık Bölümü 9. Sınıf öğrencisi Hikmet Üzer, Antalya’da bir özel hastanede ilik nakli olacak.

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Üç yıldır lenfoma ile mücadele eden 15 yaşındaki Hikmet Üzer, sağlığına kavuşmak için Antalya’daki özel bir hastanede kök hücre nakli olmaya hazırlanıyor. Daha önce rahim, meme ve lenf olmak üzere kanseri 3 kez yenerek, kanser hastalarına gönüllü annelik yapan Çiçek Akçay ise, Hikmet için ilik nakli öncesinde moral amaçlı sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Akçay, Ramazan sürecinde her yıl olduğu gibi bu yıl da "Koli Koli Mutluluk" projesi kapsamında 125 lösemi ve kanser hastasına Ramazan kolisi dağıtımı yaptıklarını söyledi.

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"MORAL VERMEK İÇİN PASTA KESİP DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIM"

Kanser hastalarına destek olan Çiçek Akçay ise "3 yıl önce lenf kanseri tanısı alan Hikmet oğlumun hastalığının kısa süre önce yeniden nüksetmesi nedeniyle ilik nakli tedavisi gerçekleşecek. Bu süreçte Hikmetimin sağlığına kavuştuğunun müjdesini vermek benim en büyük dileğim. Yarın başlayacak tedavisi öncesinde ona moral vermek amacıyla bugün pasta kesip doğum gününü kutlamak istedim. Yeniden doğmak adına pasta kestik" ifadelerini kullandı.

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İLİK NAKLİ OLDUĞU GÜNÜ DOĞUM GÜNÜ OLARAK KABUL EDECEK

Daha önce rahim, meme ve lenf olmak üzere kanseri 3 kez yenen ve kendisini kanser hastalarına adayan 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, ilik nakli öncesinde Hikmet Üzer için pasta kesip hediye vererek doğum günü kutlaması yaptı. Nisan ayı doğumlu olmasına rağmen, artık ilik nakli olduğu günü de doğum günü olarak kabul edeceğini belirten Hikmet Üzer, duygu dolu anlar yaşadı.

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"ONU İÇTEN ÇOK SEVİYORUM"

Kutlamada konuşan Hikmet Üzer, "Çiçek ablamın sürprizi beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Bugün benim için çok önemli bir gün. İnşallah yeniden doğacağım. Yarın ilik nakli olacağım. Bundan 3 yıl önce bana lenf kanseri teşhisi kondu. Yılmadım, mücadele ettim. İnşallah bu süreci de en iyi şekilde atlatacağım. Ben hasta olanlardan yılmadan mücadele etmelerini, kendilerine moral vermelerini istiyorum. Çiçek abla, gönüllü bir anne, herkese moral veriyor, onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Çiçek ablayla tanıştığım için çok şanslıyım. Onu içten çok seviyorum" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kanser Lenf kanseri doğum günü ramazan ayı yardım
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