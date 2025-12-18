HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Levent Arkan'a saldırı olayında 4 şüpheli tutuklandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın danışmanı Levent Arkan'ın, trafikte 2 kişinin saldırısına uğradığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Levent Arkan'a saldırı olayında 4 şüpheli tutuklandı

Olay, 16 Aralık günü saat 09.30 sıralarında Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın danışmanı Levent Arkan’ın otomobilinin önüne motosikletiyle geçen sürücü, arkasındaki yolcu ile birlikte yere düştü. Yerden kalkan 2 kişi Arkan’ı darbettikten sonra motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırıldığı belirlenen Arkan hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan Arkan, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Levent Arkan a saldırı olayında 4 şüpheli tutuklandı 1

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla olay yerinden motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin plakasız motosikleti Hacışerifağa Sokak’ta bırakarak otomobille kaçtıklarını tespit etti. Ekipler, Ortaca ilçesinde şüpheliler S.C.E. ve C.T.Ş.’yi yakaladı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.T. ve İ.K.’yi de Bodrum’da gözaltına aldı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 1 milyon lira ele geçirildi. Çok sayıda sabıka kaydı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Levent Arkan a saldırı olayında 4 şüpheli tutuklandı 2

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde motosikletli sürücünün aracın önüne geçtiği ve araca çarpmadıkları halde yere düştükleri, ardından arbede yaşandığı anlar yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şüphelilerin kısa sürede yakalanmasını sağlayan savcılık ve kolluk kuvvetlerine minnettar olduğunu, olayın bilerek yapılan bir saldırı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

(DHA)

18 Aralık 2025
18 Aralık 2025

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda ikinci dalga ve öncesinde yaşananlar...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şişli'de kaldırımdaki yayaları ezmişti: "Hatırlamıyorum"Şişli'de kaldırımdaki yayaları ezmişti: "Hatırlamıyorum"
Şantiyede kule vinç kazası; 1 işçi yaralandıŞantiyede kule vinç kazası; 1 işçi yaralandı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Belediye başkanı Muğla saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Leyla Zana'ya küfürlü tezahürata tepkiler art arda geldi

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

'Çok can yakacak' İslam Memiş'ten uyarı! Altından örnek verdi

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.