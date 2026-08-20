Levent Börek'e kayyum atanması gündem oldu! Karar sonrası dikkat çeken açıklama: 'Adana' detayı

Adana’da ‘Kuytulcular’ olarak bilinen ve liderliğini Alparslan Kuytul’un yaptığı yapılanmaya yönelik operasyon gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma kapsamında "Levent Börek" isimli ünlü börekçiye de kayyım atandığı ifade edilmişti. LB Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"LEVENT BÖREK" İDDİALARI SONRASI AÇIKLAMA

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alparslan Kuytul soruşturmasına değinilen açıklamada Levent Börek'e kayyum atanmasıyla ilgili haberler üzerine LB Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. yazılı açıklama yaptı.

"İKİSİ FARKLI ŞİRKETLER"

Açıklamaya göre; kayyum atama kararı verilen şirket, “MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.” unvanlı, Adana merkezli bir şirket. Bu şirket ile “Levent Börek” markasının gerçek ve tescilli sahibi olan LB Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., ayrı ve bağımsız bir tüzel kişilik ve iki şirket arasında ortalık yapısı ve yönetim organizasyonu açısında bağlantı bulunmuyor.

"SORUŞTURMA, OPERASYON VE KAYYUM KARARIYLA BAĞLANTISI YOK"

Ayrıca LB Börekçilik Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin soruşturma, operasyon veya kayyum atama kararıyla ilgisi ve bağlantı bulunmadığının altı çizildi.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Adana’da Furkan Vakfı’na yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında aralarında Adana merkezli Levent Börek'e kayyum atandığı bildirilmişti.