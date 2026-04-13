HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Levent’teki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Levent’teki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi Cömert Sokak’taki Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilmişti. 2 yaralı teröristin hastanede tedavi altında olduğu soruşturmada, 4 şüpheliden 3’ünün daha İstanbul TEM Şubedeki ifade işlemleri bitti. Diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edilirken, 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
terör saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.