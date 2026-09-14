LGBT derneklerine milyonlarca liralık yardım! Hem de bakın nereden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenlenen 6 LGBT derneğine ilişkin İstanbul Valiliği denetim raporları ortaya çıktı. Raporlarda, 2025 yılı hesaplarında 6 derneğe toplam 32 milyon 149 bin 513 TL tutarında yurt dışı yardım kaydı bulunduğu belirtildi.

DENETİM RAPORLARINA ULAŞILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında incelemeye alınan Lambda İstanbul, SPoD, HEVİ, LİSTAG, Pozitif Yaşam ve Pozitif İz derneklerine ilişkin İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan denetim raporları ortaya çıktı.

32 MİLYON TL YURT DIŞINDAN GELDİ

Denetim raporlarının 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemine ilişkin hesap özetlerinde yer alan "Yurt Dışından Alınan Yardım" kalemleri birlikte değerlendirildiğinde, 6 dernekte toplam 32 milyon 149 bin 513 TL tutarında yurt dışı yardım kaydı bulunduğu görüldü.

HANGİSİNE NE KADAR YARDIM YAPILDI?

2025 yılı hesaplarında 11 milyon 199 bin 123 TL ile en yüksek yurt dışı yardım kaydı SPoD'a ait oldu. HEVİ'nin yurt dışı yardım kaydı 7 milyon 402 bin 346 TL, Pozitif Yaşam'ın 7 milyon 237 bin 601 TL, Pozitif İz'in 2 milyon 885 bin 811 TL, LİSTAG'ın 2 milyon 583 bin 195 TL, Lambda İstanbul'un ise 841 bin 434 TL olarak kayıtlara geçti. SPoD, HEVİ ve Pozitif Yaşam'a kaydedilen yurt dışı yardımların, 6 dernekteki toplam yardım kaydının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturduğu belirtildi.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN FARKLI TARİHLERDE ÖDEMELER

LİSTAG'a ilişkin raporda 2024-2026 yılları arasındaki yurt dışı yardım kayıtları da incelendi. Raporda yardımı yapan kuruluşlar, ülkeler, tarihler ve tutarlar tek tek sıralandı. Kayıtlara göre European Endowment for Democracy tarafından Belçika üzerinden 2025 ve 2026 yıllarında 5 bin, 8 bin ve 20 bin avro olmak üzere farklı tarihlerde ödemeler yapıldı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı adına kayıtlara geçen transferler arasında 31 bin 83 avro, 17 bin 258 avro ve 7 bin 173 avroluk ödemeler bulunduğu belirtildi. Federal Almanya Başkonsolosluğu adına ise 2024 yılında 14 bin 843 avro, 7 bin 135,25 avro, 6 bin 20 avro, 5 bin 730,75 avro ve 3 bin 723 avroluk 5 ayrı yardım kaydı yer aldı. Raporda ayrıca İsveç İstanbul Başkonsolosluğundan 1 milyon 241 bin 820 TL yardım alındığı belirtildi.

LİSTAG'ın üye kayıt defterini de inceleyen denetim komisyonu, üyeliğe giriş tarihi gibi yazılması zorunlu bazı bilgilerin defterde bulunmadığını tespit etti.

BM, AB VE GİLEAD KAYNAKLI ÖDEMELER

Pozitif Yaşam Derneğine ilişkin raporda 2024-2026 dönemini kapsayan 26 ayrı yurt dışı yardım kaydı yer aldı. Yardım yapan kuruluşlar arasında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Avrupa Komisyonu, Gilead Sciences ve İngiltere merkezli UK Online Giving Foundation'ın bulunduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu adına kaydedilen ödemeler arasında 23 Şubat 2024'te 11 milyon 786 bin 253 TL, 28 Mart 2024'te 12 milyon 380 bin 298 TL, 4 Haziran 2024'te 9 milyon 153 bin 108 TL ve 8 Temmuz 2024'te 4 milyon 71 bin 919 TL tutarındaki ödemeler yer aldı. Raporda 2025 yılında da aynı kaynaktan çok sayıda ödeme bulunduğu belirtildi. Gilead Sciences tarafından 12 Şubat 2025 tarihinde 33 bin dolar ödeme yapıldığı, Avrupa Komisyonu tarafından ise farklı tarihlerde avro cinsinden ödemeler gerçekleştirildiği görüldü. UK Online Giving Foundation adına da çok sayıda ayrı transfer kaydının bulunduğu belirtildi.

POZİTİF İZ'DE MALİ DEFTERLER DENETİME SUNULMADI

Valilik raporlarında defter ve belgelerle ilgili kapsamlı tespitlerden biri Pozitif İz Derneğine ilişkin oldu. Denetim komisyonu, derneğin 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait mali defterleri ile aynı yıllara ait gider belgelerinin denetime sunulmadığını tutanak altına aldı. Raporda, söz konusu durumun Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince mahkemeye bildirilmesi gerektiği belirtildi.

İSVİÇRE'DEN DÖRT AYRI 15 BİN DOLARLIK ÖDEME

Pozitif İz'in DERBİS kayıtlarını da inceleyen denetim komisyonu, International AIDS Society tarafından İsviçre'den 4 ayrı yardım gönderildiğini belirledi. Rapor tablosuna göre 18 Mart 2024, 20 Aralık 2024, 4 Mart 2025 ve 19 Aralık 2025 tarihlerinde 15'er bin dolar olmak üzere toplam 60 bin dolar yardım gönderildiği kaydedildi.

İZİNSİZ LOKAL VE KÜLTÜR MERKEZİ TESPİTİ

Rapordaki tespitlerden biri ise dernek merkezinde izinsiz lokal/kültür merkezi faaliyeti yürütüldüğü yönünde oldu. Denetçiler, söz konusu faaliyet için yetkili makamlardan alınmış ruhsat, iktisadi işletme vergi levhası veya lokal izin belgesinin bulunmadığını kayda geçirdi. Bu nedenle dernek başkanı hakkında ayrıca 15 bin 29 TL idari para cezası uygulanması gerektiği değerlendirildi. İki ayrı başlık kapsamında öngörülen idari para cezalarının toplamının 27 bin 6 TL olduğu belirtildi.

HEVİ'DE 7,4 MİLYON TL YURT DIŞI YARDIM KAYDI

HEVİ'ye ilişkin raporun mali bilgiler bölümünde ise 2025 yılı için 7 milyon 402 bin 346 TL yurt dışı yardım kaydı bulunduğu belirtildi.

Aynı dönemde 3 milyon 84 bin 61 TL bağış ve yardım kaydı bulunan derneğin mali tablosunun genel toplamının 10 milyon 886 bin 679 TL olduğu kaydedildi.

BAŞSAVCILIĞA BİLDİRİLDİ

Komisyonların özellikle aile ve çocukların korunmasına yönelik yaptıkları değerlendirmelerin ardından, tespit edilen hususların Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesi ve resen değerlendirilecek diğer konular kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi gerektiği kanaatine vardığı kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır