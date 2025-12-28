Libya askeri heyetini taşıyordu! Ankara'da düşen jetin enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Haymana'ya bağlı Kesikkavak köyü yakınlarında 23 Aralık'ta düşen, içerisinde yer alan 5 kişilik askeri heyet ile 3 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği özel jetin enkazında yapılan çalışmalar sona erdi.

Bölgede kurulan AFAD Koordinasyon Merkezinden yürütülen çalışmalar kapsamında, dün Libya ve Fransa'dan gelen ekipler, Türk yetkililerle sahada incelemelerde bulunmuştu.

İncelemelerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında uçağın parçaları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek alandan çıkarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından jandarma ve AFAD ekipleri de bölgeden ayrılmaya başladı.