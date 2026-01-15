HABER

Libya heyetinin düşen uçağıyla ilgili mürettebat sorgulandı! 'Terör ve dış bağlantı' var mıydı?

Libya askeri heyetini taşıyan ve Ankara'da düşen uçağa ilişkin soruşturma kapsamlı şekilde devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Heyeti Ankara'ya getiren, aralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşının da bulunduğu mürettebatla ilgili istihbarat sorgulama yaptı. Sorgualamada mürettebatın terör örgütü ve dış istihbarat bağlantısı bulunmadığı öğrenildi.

Savcılık talimatıyla muhafaza altına alınan ve kazanın en kritik delili sayılan kara kutu, uçuş verilerinin ve ses kayıtlarının çözümlenmesi amacıyla Londra'ya gönderildi. Soruşturma kapsamında sadece kaza anı değil, personelin kaza öncesi süreci de titizlikle inceleniyor. Bu kapsamda kazada hayatını kaybedenlerden alınan biyolojik numuneler üzerinde yapılan tetkiklerle DNA profillemesi yoluyla kimliklendirme işlemleri tamamlandı.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, İSTİHBARAT SORGULADI

Heyeti Ankara'ya getiren, aralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşının da bulunduğu ve bir süre Ankara'da istihbari sorguya alınan mürettebatla ilgili yapılan araştırmalarda şu ana kadar herhangi bir terör örgütü veya dış istihbarat bağlantısına rastlanmadığı öğrenildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Soruşturmada, uçağın düşüş anına ilişkin kamera kayıtları da TÜBİTAK'a gönderildi.

Görüntüler üzerinde yapılacak kare kare incelemelerle, uçağın düşüş açısı, hızı ve havada herhangi bir patlama veya dış müdahale emaresi olup olmadığı araştırılacak.

TÜBİTAK uzmanlarının görüntü iyileştirme ve dijital analiz tekniklerini kullanarak hazırlayacağı rapor soruşturma dosyasına eklenecek.

TELSİZ KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Ayrıca kule ile uçak arasındaki tüm telsiz görüşmeleri, pilotlardan oluşan teknik bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Teknik uzmanlar da enkaz üzerindeki izleri ve elektromanyetik verileri değerlendirerek havada müdahale olasılığını da inceliyor.

Başsavcılık, Libya makamlarına müzekkere yazarak, uçağın kiralandığı şirket ve kiralama sürecine dair bilgileri ve uçağın geçmişe dönük tüm periyodik bakım ve parça değişim kayıtları ile son teknik kontrollerini yapan kişilerin isim listesini talep etti.

NE OLMUŞTU?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki dört kişi ile üç mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş, Al Haddad ve beraberindeki askeri heyet ile mürettebat yaşamını yitirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin başlattığı soruşturmada bir cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde dört cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.

Soruşturma kapsamında uçağın düştüğü bölgede güvenlik çemberi oluşturulmuş, uçak enkaz parçaları ve kara kutu muhafaza altına alınmıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

