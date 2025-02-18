Libya’lı kadına “Asla göremezsin” dediler! Türkiye’de tedavisini buldu: Aydınlığa Van kedisi gözleri ile kavuştu!

2020’de geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sağ gözünü kaybeden Libyalı Sabah Darif Mansour Yahya, Türkiye’de yapılan kornea nakli sayesinde yeniden görmeye başladı. Tedavi için gittiği birçok ülkede "göremezsin" cevabını alan Yahya, Türkiye’de geçirdiği başarılı operasyon sonrası, Van kedisi gibi iki farklı göz rengine sahip oldu.

İlk başlarda yalnızca bulanık siluetler görebilen Yahya, zamanla görüşünün netleşmesi ile geleceğe daha umutlu bakmaya başladı. Tedavi sürecinde gösterilen özenin de kendisine moral kaynağı olduğunu belirtti. Operasyon sonrası gözlerinde oluşan iki farklı rengin Van kedisinin gözlerine benzedi. Uzmanlar ise viral enfeksiyonların göz hastalıklarındaki tekrarlayıcı etkilerine dikkat çekerek düzenli kontrollerin önemine dikkat çektiler.

‘ASLA GÖREMEZSİN, UMUT YOK’

Kornea naklinden sonra görmeye başladığını söyleyen Sabah Darif Mansour Yahya, "2020 senesinde hastalandım. Gözümde enfeksiyon vardı, virüs girdi. Birçok doktora gittim. Belarus'a, Rusya'ya gittim. Libya'da tedavi aldım. Bazı doktorlar benim için umut olmadığını söyledi. En son Sırbistan'a gittim. Sırbistan'a gittiğimde doktor bana ‘Asla göremezsin, umut yok’ dedi. En son da Türkiye'ye geldim. Buradaki doktorlar çok iyi. Libya Konsolosluğu tarafından Yusuf Hoca'ya yönlendirildim. İlk görüşmemizde bile Yusuf Hoca bana çok fazla umut verdi. Medipol Hastanesi, Türkiye'de ve Libya'da tanınan bir hastane. Direkt olarak Medipol Hastanesi'ne geldim. Şu anda görüyorum ama seviye seviye daha da ilerleyeceğini söyledi bana hoca. Yani ilk başta hiç görmüyordum ama şu anda görüyorum. Başta Yusuf Hoca olmak üzere hastanedeki bütün çalışanlara, hemşirelere çok teşekkür ediyorum" dedi.

“GÖRMEYİ TAMAMEN KAYBETMİŞ”

Libyalı hastanın doktoru Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, "Hastamız, uzun yıllardır görme azlığı şikayeti olan ve son dönemde de artık görmeyi tamamen kaybetmiş bir hasta olarak bize yönlendirildi. Öncelikle hastamızın medikal kayıtlarını temin ettik ve faydalı olup olamayacağımızı kontrol ettik. Bu görme kaybına bir tedavi uygulayabileceğimizi düşündüğümüz için hastamızı davet ettik. Gözümüzün kornea olarak adlandırılan şeffaf, saydam tabakası ne yazık ki tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı olarak opaklaşmış, yani bulanık hale gelmişti. Hastamızın geçmişte, tekrarlayan herpes virüsü enfeksiyonuna bağlı geçirdiği birtakım rahatsızlıkları mevcuttu. Hastamızı değerlendirdikten sonra öncelikle medikal bir tedaviye başladık" ifadelerini kullandı.

“KORNEA NAKLİ ÖNERDİK”

Viral enfeksiyonların yenilenebileceği için hastaların kontrollerine düzenli gitmelerinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, "Hastamıza daha önce de farklı merkezlerde, yurt dışında birtakım tedaviler uygulanmıştı. Biz, antiviral koruyucu bir tedavi ile birlikte hastamıza kornea nakli önerdik. Tabii ki bu cerrahi tedaviden sonra birinci günden itibaren hastamızın görmesi gitgide artıyor ve daha da artacak. Ancak bununla birlikte medikal tedavinin devam etmesi, kontrollerin ve takiplerin uygun bir şekilde yapılması oldukça önemli. Çünkü bu viral enfeksiyon tekrar edebilir. Bu nedenle hastamız için koruyucu bir tedavi planladık ve takiplerine devam edeceğiz. Hastamızda korneanın etkilenen ön bölgesi değiştirildi. Biz buna tıbbi olarak derin ön lameller keratoplasti diyoruz. Yani, korneanın sadece ön yarım bölgesinin alındığı bir kornea nakli işlemi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

“ORGAN VE DOKU BAĞIŞI TÜM DÜNYANIN SORUNUDUR”

Organ naklinin çok önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bu bağlamda şunu da ifade etmek isterim. Organ ve doku bağışı, organ ve doku nakli sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın sorunudur. Organ ve doku bağışının ne kadar önemli olduğunu her zaman insanlara anlatmalıyız, vurgulamalıyız. Çünkü organ ve doku nakli sayesinde birçok insanın yaşam kalitesini artırabiliyor, hayata tutunmasını sağlayabiliyor ve mutlu bir şekilde yaşamasına yardımcı olabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)