Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Libya'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda TSK unsurlarının iki yıl daha Libya’da görev yapmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından tezkere kabul edildi.
Kaynak: DHA

Libya tezkere
