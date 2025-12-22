Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Libya'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
22.12.2025 18:52
TBMM Genel Kurulu’nda TSK unsurlarının iki yıl daha Libya’da görev yapmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin ardından tezkere kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor...Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
