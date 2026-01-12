HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Lider belli oldu! İşte akıllı telefonda 2025 yılının galibi

Teknoloji araştırma şirketi Counterpoint Research, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2025 yılında bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 2 artış gösterdiğini ortaya koydu. Şirket, 2025 yılında küresel akıllı telefon pazarının lideri olan üreticiyi de açıkladı.

Lider belli oldu! İşte akıllı telefonda 2025 yılının galibi
Enes Çırtlık

Akıllı telefon pazarı yıllardır çeşitli tartışmalarla gündeme gelse de, özellikle yapay zekâlı modeller ve gelişmekte olan ülkelerdeki talep tabloyu yeniden şekillendiriyor. Üreticiler bir yandan amiral gemisi serilerini yenilerken, diğer yandan orta segmentte agresif fiyat politikaları, amiral gemisine göz kırpan yüksek donanım gibi stratejilerle yeni kullanıcıları ekosistemlerine çekmeye çalışıyor. 2025 rakamları ise bu stratejilerin ne derece karşılık bulduğu ortaya koymuş durumda.

2025 YILINDA KÜRESEL AKILLI TELEFON PAZARININ LİDERİ: APPLE

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; teknoloji araştırma şirketi Counterpoint Research, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2 artış gösterdiğini açıkladı.

Bu artışta gelişmekte olan pazarlardaki güçlü talep ve ekonomik ivmenin etkili olduğunu vurgulayan Counterpoint Research, Apple'ın yüzde 20 değerindeki payla pazara liderlik ettiğini doğrularken liderliğinin gelişmekte olan ve orta ölçekli pazarlardaki talep ve iPhone 17 serisinin güçlü satışlarıyla desteklendiğini söyledi.

Lider belli oldu! İşte akıllı telefonda 2025 yılının galibi 1

SAMSUNG İKİNCİ SIRADA

Counterpoint Research, üreticilerin tarifelerin önüne geçmek için sevkiyatları yılın başlarında öne çektiğini fakat 2025 ilerledikçe etkinin hafiflediğini ve ikinci yarı hacimlerinin büyük ölçüde etkilenmediğini belirtti. Samsung, ılımlı sevkiyat büyümesiyle yüzde 19'luk payla ikinci sırada yer aldı. Xiaomi, gelişmekte olan pazarlardaki istikrarlı talebin desteğiyle yüzde 13'lük payla üçüncü sırada yer aldı.

Counterpoint Research Araştırma Direktörü Tarun Pathak, konuya ilişkin değerlendirmesinde çip üreticilerinin yapay zeka veri merkezlerine öncelik vermesi ve bileşen maliyetlerinin artması nedeniyle küresel akıllı telefon pazarının 2026'da küresel ölçekte daralmasının beklendiğini ifade etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adı: Fil hastalığı! Bacağı tanınmayacak hale geldiAdı: Fil hastalığı! Bacağı tanınmayacak hale geldi
3,5 milyar TL'lik vurgun ve lüks villada keyif! İhbar örgütün üyesinden geldi3,5 milyar TL'lik vurgun ve lüks villada keyif! İhbar örgütün üyesinden geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.