Ordu'da yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 21 işçi hastanelik oldu

Ulubey ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında bazı işçiler, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. 21 işçi, mide bulantısı şikayetiyle Ulubey ilçesi ile Altınordu ilçesindeki hastanelere başvurdu.

İŞÇİLER YEDİKLERİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

İşçilerin fabrikada karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği yedikleri öğrenildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, bir kısmının taburcu olduğu, diğerlerinin ise tedbir amaçlı tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

